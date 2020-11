La música siempre estuvo presente en la vida de Carla Rivarola. Como muchos artistas, el cuarto arte le acompañó durante estos meses de confinamiento y fue la inspiración detrás de un álbum que no estaba planeado. Grabado completamente desde su hogar en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, Rivarola comparte “Lucha o Fuga”, una producción desafiante que consolida la identidad del proyecto solista.

Tan sólo un año después de su bien recibido debut con “Médula Silvestre”, el nuevo LP de la cantante mexicana-argentina introduce su universo fantasticore, término con el que ha definido su estilo musical.

Foto: Cortesía.

“Es una idea binaria. Primero, porque con este disco en que trabajé todo en mi casa, es una fantasía. No sé cómo voy a tocar estas capas sonoras en vivo,” confiesa Carla Rivarola en entrevista. “Es un sonido donde me estoy dando libertad de hacer lo que se me ocurra sin atorarme en la parte técnica, o la practicidad del ensamble”.

Además, el sufijo core hace alusión a los géneros explosivos de la música. “Tiene que ver con la parte activa o agresiva del sonido. La relación entre la guitarra y la batería, que es donde construyo mis arreglos. Generamos una energía que puede ser muy dura”.

El particular estilo la distingue en el mundo del rock alternativo por las capas multicolores. Ideando una atmósfera rica en detalle, integra guitarras llenas de fuzz, sintetizadores, un bajo que guía la melodía, y una batería explosiva.

“Lucha o fuga” nos introduce a una rebelión de sonido de sonido en 10 canciones, entre las que se encuentran dos sencillos que conocimos previamente: ‘La Llave De Mi Casa’ y ‘Ratonzuelo’. Tomando una postura de acción, plantea su título como una pregunta y nos invita a soltar las cosas sobre las que no tenemos control para así resignificarlas. El mensaje se traduce idealmente al contexto mundial, sin embargo, parte desde un rincón muy personal.

“Se refiere a una reacción corporal involuntaria; cuando estamos en una situación extrema el cerebro entra químicamente a un estado que se conoce como lucha o fuga,” explica Carla Rivarola. “Es un momento donde tus sistemas tienen que estar de acuerdo para que puedas reaccionar”.

Para la cantante, representa la lucha diaria con la condición de trastorno disociativo, un problema psiquiátrico congénito que puede inhibir esa reacción. Como su álbum debut, el mensaje se traduce en un llamado a la acción: a no rendirse jamás ante las circunstancias, navegando temáticas ligeras y otras pesadas desde la cotidianeidad hasta la situación actual del país.

“Lucha o fuga” ya está disponible en todas las plataformas.

