Madonna: Wishlist en ‘The Celebration Tour’

A través de The Celebration Tour, Madonna promete ofrecer más que un simple concierto en las más de 30 ciudades de Norteamérica y Europa que visitará, debido a que con esta gira celebrará las 40 décadas de su trayectoria, con los mayores éxitos que han sido parte de la misma.

Fechas de la gira

El tour fue anunciado a inicios de este 2023, pero recientemente se informó que las fechas contempladas serán reprogramadas, debido a que Madonna fue hospitalizada por una severa infección, el pasado 24 de junio.

Estaba previsto que The Celebration Tour arrancaría el 15 de julio de 2023 en Vancouver, para finalizar su primera etapa el 5 de diciembre de este mismo año en Londres. El turno de México llegaría hasta 2024, el 25, 27 y 28 de enero. No obstante, aún no se confirman las nuevas fechas y mientras estos sucede, aquí te dejamos el setlist que quisieramos escuchar durante la gira.

¡Descubre más!

Madonna regresará a México con la gira ‘The Celebration Tour’

7 de las canciones más emblemáticas de Madonna

El setlist soñado

Hablar sobre el setlist ideal para The Celebration Tour no es una tarea sencilla, porque Madonna cuenta con 12 temas en el puesto número 1 de los Billboard, 38 éxitos entre los principales números 10 y 57 títulos que figuran entre los Billboard Hot 100.

Foto: © Victor Chavez/ WireImage

Sin embargo , al considerar que la gira busca celebrar las cuarenta décadas de su trayectoria, se puede pensar en temas icónicos, como:

Like a Virgin

Open Your Heart

La Isla Bonita

Vogue

Like a Prayer

Who’s That Girl

Frozen

Take a Bow

Hung Up

Material Girl

Crazy for You

Justify My Love

Rescue Me

American Life

Madame X

Everybody

Music

Open Your Heart

Bedtime Story

Papa don’t preach

¿Qué temas te gustaría escuchar en The Celebration Tour, la próxima gira de Madonna?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter