Posible setlist de The Weeknd para su concierto en el Foro Sol

Después de 5 años, The Weeknd regresa a la Ciudad de México con su gira mundial After Hours til Dawn Tour, misma que emprendió para promocionar sus más recientes álbumes de estudio: After Hours y Dawn FM. Y este, es el posible setlist que podremos escuchar.

El posible setlist

Después de su actuación en Monterrey el pasado 26 de septiembre, es posible anticipar algunas de las canciones que formarán parte del setlist de The Weeknd:

‘La fama’

‘Party Monster’

‘Take My Breath’

‘Sacrifice’

‘How Do I Make You Love Me?’

‘Can’t Feel My Face’

‘Lost In The Fire’

‘Hurricane’

‘The Hills’

‘Kiss Land’

‘Often’

‘Crew Love’

‘Starboy’

‘House Of Balloons’

‘Heartless’

‘Low Life’

‘Reminder’

‘Circus Maximus’

‘Faith

‘After Hours’

‘Earned It’

‘Out Of Time’

‘I Feel It Coming’

‘Die For you’

‘Is There Someone Else?’

‘I Was Never There’

‘Wicked Games’

‘Call Out My Name’

‘The Morning’

‘Save Your Tears’

‘Less Than Zero’

‘Blinding Lights’

‘Tears In The Rain’

‘Creepin’’

‘Popular’

‘In your eyes’

‘Moth to a flame’

Lo más esperado

El setlist de The Weeknd no es lo único que ha causado inquietud entre los fans, también lo ha hecho los escenarios que formarán parte del show, debido a que el cantante candiense se caracteriza por montar increíbles escenografías.

Foto: EFE

Para su presentación en el Foro Sol de la CDMX se espera que Abel Tesfaye repita algunos de los elementos que formaron parte de su show en Monterrey, en donde utilizó una kilométrica pasarela, edificios, una estatua gigante de un robot que denotaba una estética de ciencia ficción y una luna flotante, aunque las especulaciones apuntan que esta no estará presente.

¿Cuándo es el concierto de The Weeknd?

The Weeknd se presentará en el Foro Sol de la CDMX los próximos 29 y 30 de septiembre. ¿Estás listo?

