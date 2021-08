Rafa Sánchez de La Unión regresa y confía en el poder de la música urbana

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Son muchas las bandas latinas surgidas en los años 80, algunas con continuidad, otras que se quedaron sin líder y aquellas que decidieron tomar caminos diferentes, como pasó con Rafa Sánchez del grupo español La Unión.

Y como una visión fugaz de la imaginación, lo vemos venir al mejor estilo hipster, surfeando una ola y en su tabla, un sticker de La Unión: es Rafa Sánchez, el protagonista del aullido más popular quien dialogó en exclusiva con Forbes Life.

Como quien revisa una caja de viejos casettes y se pregunta “qué habrá sido de ellos: del grupo español La Unión”, y ahí es donde un renovado ‘Rafael’ Sánchez aparece para decir que aún no está todo dicho y que con nuevo single en mano, ansía llegar a retomar su contacto con los fans mexicanos.

Forbes Life: -Nuestros lectores ya conocieron una parte de la historia de la disolución de La Unión, pero sería bueno conocer la opinión de quien ponía voz a la banda.

Rafa Sánchez: -Pues para hacer la historia corta, no había más la química que había al principio a la hora de componer, fundamentalmente. Y por esas razones decidí pues disolver el grupo. Esto ha sido fundamentalmente lo que ha pasado.

FL: -Y cómo continuaron las cosas. En las plataformas de streaming hay un nuevo single y versiones flamantes de canciones de La Unión…

RS: -Mandé comunicados de la disolución de la banda, y luego me puse a trabajar con con el tecladista que ha venido con nosotros desde hace un montón de años, Fermín Villaescusa, y en cuestión de cinco meses tengo un álbum entero del cual estoy encantado.

–Ahora en esta nueva faceta estoy haciendo exactamente lo que quiero, sin tener que pedir permiso a nadie, ni tener que contar con la opinión de nadie, solo los fans. Tengo ese pequeño mal sabor por haber abandonado una banda que ha sido prácticamente mi vida entera. Han sido treinta y seis años.

Rafa Sánchez. Foto Prensa.

Y en todos esos años pasaron muchas cosas que desde hace unos años lo han hecho reconocerse abiertamente gay y mostrarse como tal cual es, con todo lo que hace feliz a quien vocalizara algunas de las mejores armonías del pop en español de los años ’80.

FL: -Tu nuevo single ‘Vístete princesa’ supongo es la antesala de un nuevo material más extenso… ¿Cómo te estás adecuando a las tendencias actuales y cómo vas a lanzarte en solitario al mercado?

RS: -Lo que voy a ir haciendo es ir goteando single a single, e irlos colgando de las plataformas y algunos con video, y cuando tenga cinco o seis singles en la calle me gustaría compilarlos de una manera muy romántica: en un vinilo y por supuesto un CD, aunque es un formato que lo odio. Creo que el compact disc ha sido la causa de la destrucción de nuestro mundo musical. Lo voy a titular “Sólo para Adultos”, y lo pongo de esta manera porque obviamente es una visión del mundo actual.

Rafa Sánchez. Foto Prensa.

No han sido muchos shows para Rafa Sánchez de La Unión y sus nuevos compañeros, pero admite unas presentaciones en Islas Canarias, Barcelona, Madrid y San Sebastián de los Reyes, pero “la gente tiene bastante miedo. También a nivel empresarios, con los aforos recortados, pues no les salen los números. Pero bueno, yo espero estar ahí en primera línea de salida para cuando se pueda volver a actuar”, confía.

‘Vístete princesa’ es la bandera que encabeza lo nuevo de Rafa Sánchez de La Unión, que ya suena en las radios y cuenta una buena historia: eso sí, el sonido clásico de la banda del ‘Lobo hombre’ está presente (con reminiscencias a su placa Hiperespacio), aunque se anima a lo nuevo de la música urbana.

“Sería muy bueno hacer colaboraciones, aunque con esto de la pandemia está difícil, pero pensando en artistas mexicanos sería muy bueno hacer algo con Aleks Syntek, por ejemplo”, dice. “O con algún artista del género urbano, confío en el potencial de crossovers como Justin Bieber y Fonzi, Maluma con The Weeknd, y en ello hay que reconocerle el mensaje”.

En ese sentido, el ex líder de La Unión afirma que “hay un orgullo latino en esas composiciones y nos están haciendo sentir que el mundo es igual para todos, que acaba funcionando el que vale y no de donde seas, ni el color de tu piel, ni el idioma. Es un sonido muy reivindicativo y me gusta, además las chicas como Becky G, o aquí la Mala Rodríguez, o Rosalía, todo ese tipo de música me esta influyendo, y me resulta muy inspiradora”.

Finalmente se confiesa y reconoce a México como su segunda casa, destacando “la idiosincrasia surrealista del mexicano” y que con la pandemia se ha hecho fanático del mezcal, “es muy lindo recordar mis shows allá y los paseos en metro, siempre será un gusto encontrarme con el público mexicano”.

A continuación, una lista de Spotify para conocer lo nuevo de Rafa Sánchez.

