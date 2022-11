Shakira cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022

Ya todo está listo para que el próximo 20 de noviembre dé inicio el Copa del Mundo Qatar 2022. Uno de los pendientes que quedaban por confirmar sería qué estrella sería la encargada de inaugurar la justa deportiva y ahora está confirmado: será la cantante colombiana Shakira.

Shakira y su larga lista de eventos deportivos

La exitosa cantante colombiana, de 45 años, que saltó a la fama mundial con sus álbumes “Pies descalzos”, “¿Dónde están los ladrones?” y “Servicio de lavandería”, entre muchos otros, presentará un espectáculo durante la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022.

Este no es el primer mundial en que la cantautora se presenta. En 2006 participó en el Mundial de Alemania. En 2010 dio una muestra de su talento en Sudáfrica, para el que compuso la canción “Waka Waka” conocida mundialmente.

En 2014, en el Mundial Brasil, presentó su canción “La la la”. Con Qatar, será la cuarta ocasión que Shakira haga acto de presencia con un show, donde también se presentará la banda Black Eyed Peas y BTS.

Fuera de los mundiales de fútbol, Shakira se ha presentado en eventos deportivos como NBA All Stars Game, en 2010; Mundial Femenino Sub 17, en Azerbaiyán 2012; los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018; la Copa Davis en 2019, y participó, junto a Jennifer Lopez, en el Super Bowl LIV en 2020.

Shakira actualmente es una de las artistas más escuchadas en las plataformas de música y recién lanzó las canciones “Te Felicito” y “Monotonía”.

La banda surcoreana BTS también estará presente en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 y es reconocida por sencillos como “Permission to dance”, “Dynamite”, “Butter” y “Fire”.

BTS se ha ganado el cariño de fans, en especial adolescente, en todo el mundo por su carisma y su voz, ofreciendo shows por todo el planeta y mostrándose como una de las mejores boyband del momento.

Black Eyed Peas, es una banda que se consolidó dentro de la industria a inicios del 2000 con sencillos como “Where is the Love?”, “Let’s get started”, “Pump it” y “Meet me halfway”; además de que ha colaborado con Shakira en un par de ocasiones.

