Netflix revela imágenes de la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’

Netflix ha revelado sorprendentes imágenes de lo que será la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’, y con ellas, increíbles detalles de la trama. El grupo de los siete regresará después de intentar escapar del apocalipsis generado por uno de sus miembros en la primera temporada.

A un mes y medio de que lleguen los nuevos capítulos de la segunda temporada al catálogo de Netflix, el próximo 31 de julio, más detalles se han revelado. Los hermanos usaron sus superpoderes para intentar escapar del apocalipsis que creó Vanya pero lo que obtuvieron fue que los hermanos se dispersaran por el tiempo.

Terminando en años y lugares distintos en la ciudad de Dallas, Texas, los personajes pasarán separados un periodo de tres años a partir de 1960. Pese a estar atrapados en el tiempo, muchos de ellos intentaron retomar su vida con la seguridad que fueron los únicos en lograr sobrevivir, todo esto hasta que Cinco reaparece el día de la catástrofe nuclear creada por ellos mismos tras su salto en el tiempo.

Los miembros de The Umbrella Academy tendrán que encontrarla manera de volver a unirse, descubrir cómo se generó el cataclismo, hacer lo posible para detener y regresar a su presente para detener el apocalipsis que dejaron pendiente. Todo lo anterior con un obstáculo mayo, lograr mantenerse alejados de un trío de asesinos suecos que los acechan.

La continuación de esta serie es una de las más esperadas por los suscriptores de Netflix. Su primera temporada resultó en un gran éxito por mostrar una nueva versión de superhéroes con su ácida trama sin igual de la adaptación de la novela gráfica de Gabriel Bá y Gerard Way, el ex vocalista de My Chemical Romance. 31 de julio, marcha la fecha en tu calendario para la segunda temporada de ‘Umbrella Academy’.

