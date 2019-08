Netflix y YouTube en tu auto, el nuevo objetivo de Tesla 

Tu auto podría convertirse en tu nuevo centro de entretenimiento, con Netflix y YouTube incluidos. Elon Musk, CEO de Tesla, ha anunciado que esto podría convertirse en realidad muy pronto, al menos en los vehículos de su compañía.

El CEO de Tesla compartió en sus redes sociales que este nuevo complemento tecnológico podría llegar más pronto de lo esperado a sus vehículos, aunque no precisó una fecha exacta.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

