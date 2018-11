Queen vence al reggaetón en Spotify

El más reciente informe de Spotify revela que la banda británica Queen lideró las reproducciones en la plataforma durante el mes de noviembre. Con ello, la agrupación legendaria destronó a los exponentes contemporáneos de géneros musicales que suelen ocupar las primeras posiciones de la plataforma, particularmente de reggaetón.

El regreso triunfal de Queen a las preferencias del público masivo es resultado del estreno de `Bohemian Rhapsody´, película que narra la vida del vocalista de la banda, la cual, pese a no haber sido muy bien recibida por la crítica especializada se ha convertido en un éxito en taquilla.

Al destacar en la pantalla grande, Freddie Mercury (cuya voz ha sido considerada una de las mejores del mundo), conquistó al público global ocasionando que las multitudes escucharan con mayor fuerza que nunca los éxitos musicales que se aprecian en la película y que lo convirtieron en un ícono del rock.

Según los datos de Spotify, Queen es la banda más escuchada del último mes, dejando atrás a exponentes del reggaetón, tras alcanzar 25 millones de reproducciones. En la segunda posición se ubica la colombiana Shakira, con poco más de 23 millones de reproducciones, seguida de Maluma, con más de 19 millones, Nicky Jam, con 18. 594 millones, y Becky G con 17.398 millones.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: ‘Roma’ y los estrenos que llegarán a Netflix en diciembre

Y no sólo eso: México es el segundo país con más reproducciones de la banda, siendo la Ciudad de México la entidad que más ha escuchado las canciones de Queen desde el inicio de mes, cuando se estrenó la película.

“Bohemian Rhapsody”, “Another One Bote The Dust”, “We Will Rock You” y “Under Pressure”, son sólo algunas de las canciones que conforman el soundtrack de la película; temas que ahora son los más escuchados de la agrupación en la plataforma.

Freddie Mercury y su música siguen vivos en el gusto de nuevas generaciones, demostrando que el legado de un buen artista prevalecerá a través de sus éxitos musicales.

Te puede interesar: Alex Anwandter y el pop en Latinoamérica



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí