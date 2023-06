¿Cómo combatir el insomnio? Un especialista nos dice

Seguramente alguna vez pensaste en tantos escenarios que terminaste por no dormir. Cuando esta escena se repite durante varios días se puede padecer de insomnio, el más común de los trastornos del sueño, que afecta a millones de personas en el mundo. De acuerdo con un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestro país más de 45 por ciento de la población adulta presenta este padecimiento.

Foto: cottonbro studio/Pexels

¿Qué es el insomnio?

La doctora Selenne Verde Tinoco, especialista en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, indica que en el insomnio se presenta dificultad para dormir. Si bien puede ser ocasional, se considera que hay una señal de alarma cuando éste persiste al menos dos veces a la semana.

“Durante la noche pasamos por diferentes etapas del sueño: sueño ligero, sueño profundo, REM, durante esta etapa de sueño se llevan a cabo la funciones oníricas, mejor conocidas como ensoñaciones; en el caso de la persona insomne tiene la percepción de que no duerme; sin embargo, esto es erróneo, es decir, sí se llega a conciliar el sueño; sin embargo, al ser de mala calidad al no llegar a las etapas de sueño profundo se considera que es un sueño ligero y por eso se tiene la percepción de que no se descansa”, nos explica la experta.

¿Qué causa el insomnio?

Verde Tinoco explica que el insomnio está altamente relacionado con problemas de ansiedad, problemas en el estado de ánimo como depresión y somnolencia.

Aunque hay otras afecciones a la salud en donde el insomnio guarda una estrecha relación, como las enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y actualmente, menciona la especialista, se le relaciona con enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson

Pero hay otros problemas de salud que pueden llegar a generar el insomnio como el ronquito, el síndrome del movimiento esporádico de las extremidades, ansiedad y depresión “si yo no estoy durmiendo de manera adecuada va a haber también cambios importantes en los neurotransmisores mientras duermo”.

Foto: Kinga Howard/Unsplash

¿Cómo combatir el insomnio?

La doctora nos indica que los primeros pasos tienen que ver con conductas individuales conocidas como “medidas de higiene del sueño” que contemplan tener una habitación preparada para dormir, con un colchón y almohadas cómodos, evitar el uso de dispositivos electrónicos como smartphones o televisores al menos dos horas antes de dormir, hacer ejercicio por las mañanas y no por las noches ya que esto mantendrá hiperalerta al cerebro y nos costará trabajo conciliar el sueño.

Otra cosa que debemos evitar son:

Cenas abundantes

Evitar el consumo de café, refresco de cola y nicotina horas previas al sueño

No usar bebidas estimulantes antes de dormir

En contra parte, hay algunas cosas que sí podemos hacer para conciliar y mejorar nuestro sueño como:

Uso de música relajante

Masajes

Baño previo a acostarnos

Evitar llevar preocupaciones a la cama o usarla para diseñar las actividades del día siguiente, “eso es algo muy importante porque la persona con insomnio empieza a tener pensamientos intrusivos , empieza a autosabotearse y a predisponerse también con pensamientos de que no puede dormir”.

empieza a tener , empieza a y a predisponerse también con pensamientos de que no puede dormir”. Respiraciones guiadas

Una luz tenue en la habitación

Foto: bruce mars/Unsplash

Si presentas insomnio, lo mejor es que acudas con un especialista quien te proporcionará un tratamiento para que puedas descansar y si sigues estos consejos tu sueño mejorará muchísimo.

