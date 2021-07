¿Cómo cuidar la piel y prevenir el envejecimiento?

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Dicen que verse bien es sentirse bien. Una premisa así solamente se puede comprobar cuando hombres y mujeres se dan la oportunidad para dedicar tiempo a cuidar la piel de su rostro. Al empezar a notar resultados favorables, incluso, aumenta su confianza.

Podría verse como un asunto sólo de vanidad, pero lo cierto es que en la piel se reflejan los síntomas de diversas enfermedades sistémicas como la diabetes o los problemas renales. Además, con el paso de los años, ésta empieza a caerse y perder elasticidad. Entonces, vendrán las arrugas, las manchas en la cara y otros problemas comunes.

Por esta razón lo importante es no recurrir a tratamientos y el uso de productos cosméticos a los cincuenta años de edad cuando ya hay un largo proceso de envejecimiento. Como en todas las situaciones, la prevención es lo mejor. “Desde los 25 o 30 años, cuando se empieza a dejar de producir colágeno, es la mejor edad para comenzar un diagnóstico”, explica Alejandro Parra, médico estético en la Clínica Aurus.

Descubre:

Protector solar: ¿Por qué debo utilizarlo aún estando en casa?

Tips para mejorar tu rutina de skincare

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels.

Marco Gutiérrez —fundador de esta clínica— va más allá y asegura que desde los 18 o 19 años se debe empezar con un cuidado básico y tratamientos preventivos. “Ya que estamos bien desarrollados, podemos mejorar sin necesidad de una cirugía.”

ERRORES COMUNES

Sin embargo, uno de los errores más comunes que la gente comete es no utilizar protector solar todos los días. El uso de este producto es de vital importancia puesto que, sumado a los hábitos poco saludables de vida, la radiación del sol es lo que produce las mayores afectaciones a la piel.

“Desde los cinco años de edad los papás deberían ponerle bloqueador solar a sus hijos”, resalta Marco.

Foto: Unsplash.

La cuestión es que la mayoría de la gente no tiene el hábito de utilizarlo, cuando es el tratamiento antienvejecimiento y preventivo por excelencia.

A decir de Alejandro Parra otro de los errores es no usar productos que sean específicos para tu tipo de piel o para las necesidades de cada paciente.”Si no tienes la asesoría de un profesional puede que uses un producto de muy buena calidad, pero a tu tipo de piel no le va a dar ningún beneficio o, por el contrario, la va a perjudicar”.

Foto: Pexel.

PASOS PARA EL CUIDADO BÁSICO DE LA PIEL

Por ello, hacer que las personas adquieran la costumbre de utilizar bloqueador es una gran ventaja. Después pueden enfocarse en cuidar la piel mediante otro tipo de productos y tratamientos cosméticos.

Para Marco Gutiérrez una vez que se ha logrado reducir el fotodaño y mejorar el ‘lienzo’, con el cual se va a trabajar, es posible utilizar cremas que sirven para hidratar la piel y mejorar la calidad de la misma.

Foto: Jens Lindner/Unsplash.

Pese a estar estigmatizado, el uso de la toxina botulínica o botox es una opción que cada vez más jóvenes buscan como una forma para prevenir el envejecimiento “y es cuando mejores resultados proporciona.”

Éste es considerado puramente preventivo, pues permite relajar los músculos de la cara para que las líneas de expresión no se conviertan en arrugas.

También te puede interesar: Los tratamientos cosméticos más solicitados por los hombres

Foto: Shiny Diamond/Pexels.

Asimismo, los tratamientos de rellenos consiguen realzar ciertas facciones, por ejemplo: los pómulos, la proyección del mentón o mejoramiento de la nariz sin necesidad de cirugías. “Hay tecnología que no necesariamente es inyectada, sino tópica con radiofrecuencia. Ésta nos ayudan a generar lifting en el rostro.”, aseguran los especialistas de la Clínica Aurus.

De esta forma se cuida la piel y se evita el envejecimiento. Con el paso de los años no sólo se deja de producir colágeno: también el hueso que soporta toda la estructura se va terminando, los músculos se atrofian, desciende la cantidad de grasa que se tiene en el rostro. No obstante, hay formas de prevenirlo.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram