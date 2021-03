¿Necesito usar cubrebocas aún después de vacunarme contra Covid-19?

El comienzo de la vacunación contra COVID-19 significa una esperanza para todas las personas de volver pronto a la normalidad. La realidad es que no será así hasta dentro de muchos meses; algunos especialistas suponen que se extenderá hasta 2022.

Conforme las semanas y meses avancen, se supondría que habrá mayor cantidad de población en el país ya inmunizada. Eso no quiere decir que deban dejar de protegerse y seguir utilizando cubrebocas, —así lo sostiene Ashley Drews, directora médica de prevención y control de infecciones en el Hospital Houston Methodists, a través de un comunicado—.

Lo anterior se debe a que la mayor parte de las vacunas requieren dos dosis, administradas con un periodo de entre tres y cuatro semanas de diferencia. Asimismo, la gente requiere otro tiempo extra para que su cuerpo desarrolle la respuesta inmune específica necesaria para protegerlos del COVID-19.

Los expertos señalan que para poder controlar una pandemia tan complicada como la que estamos atravesando se necesita que entre el 70 y 90% de la población esté vacunada. Llegar a tal cantidad de población es lo que llevará meses de esfuerzo y trabajo. Durante todo ese tiempo es imprescindible que las personas sigan manteniendo las medidas de seguridad e higiene,como el uso de cubrebocas.

Un tercer punto a tomar en cuenta es que no está completamente demostrado si una persona ya inmunizada puede infectarse y transmitir la enfermedad a otros individuos, pues la efectividad de las vacunas contra COVID-19 no es del 100%. “Esto no quiere decir que no prevengan la infección, pero realmente no lo sabemos con certeza”, como sostiene la especialista.

Así que —sin importar si ya recibiste la vacuna— debes seguir tomando todas las medidas necesarias hasta que la actual emergencia sanitaria esté completamente controlada.

