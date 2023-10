¿Qué hacer y que no hacer para tener una buena visión?

Imagínate observando los Alpes Suizos o la tranquilidad de una playa en algún destino paradisiaco. Ahora imagina que no pudieras hacerlo y que dependieras de alguien más para moverte dentro de tu propia casa. Cuidar de nuestra visión podría parecer complicado, pero realmente no es así, hay ciertas acciones y medidas que podemos tomar para tener una buena salud ocular. Forbes Life platicó con un especialista sobre las cosas que debemos y que no debemos hacer para tener una buena vista.

Los principales padecimientos oculares

De acuerdo con Oscar Ramos Montes, master en optometría clínica y visión, existen tres padecimientos reconocidos como los principales que pueden afectar nuestros ojos:

Errores refractivos: Conocidos como miopía, hipermetropía, astigmatismo y en el caso de las persona mayores presbicia, se llaman errores refractivos y consisten en modificaciones genéticas que tiene el ojo en término de curvatura y longitud que no permiten que la luz se enfoque en la retina, produciendo una visión borrosa. Este tipo de problemas puede corregirse con el uso de lentes.

Cataratas: Dentro del ojo tenemos una lente que es como un pequeño globo que nos permite enfocar de lejos y de cerca, “conforme nos hacemos mayores este lente se vuelve opaco y a veces algunas enfermedades, como la diabetes o la artritis, pueden generar opacidades en este espacio”, que de no tratarse puede dejar ciego al paciente. También se puede nacer con una catarata o desarrollarla por algún golpe o cirugía, pero actualmente la visión puede mejorarse con una cirugía.

Glaucoma: Se desarrolla cuando el líquido que está dentro del ojo se forma con mayor frecuencia o la salida de este no es tan buena, ocasionando una presión en el ojo. “Desgraciadamente el aumento de la presión no duele y la gente no se da cuenta que presenta glaucoma”. Esto ocasiona que el campo visual periférico se vaya perdiendo de forma lenta y progresiva hasta generar una “visión de túnel”. Este tipo de padecimiento no tiene un tratamiento que regrese las funciones visuales originales, sólo se puede ayudar a disminuir la pérdida del campo visual.

Foto: Radu Florin/Unsplash

Cuidados básicos para nuestra visión

Para el especialista, es esencial entender que los ojos, como toda parte del cuerpo, se deben lavar, “la manera de hacerlo es tratar de limpiar las pestañas: tomo un poco de espuma de jabón neutro en mis dedos, con los párpados cerrados bato ese jabón sobre las pestañas y limpio con agua fría. Esa es una forma básica de controlar infecciones y algunas alteraciones oculares específicas”, detalla.

Otro punto importante que señala es el tener cuidado con el uso de dispositivos electrónicos que pueden llegar a producir sequedad ocular generando irritación, molestias o visión borrosa. Ramos Montes recomienda que por cada 20 minutos frente al computador o smartphone se deben descansar cinco minutos, observando un punto a lo lejos.

“Sé que eso no es tan factible para mucha gente que pudiera estar diciendo ‘oye, yo trabajo 8 horas en la computadora, para mi cada 20 minutos sería perder mucho tiempo’, pero sí sería importante que trataran de irlo realizando porque la capacidad de enfoque del ojo es esencial para que la visión sea buena”.

Esto te interesa: ¿Qué son los ‘speed watchers’?

Asimismo, indica que es importante trabajar en lugares con iluminación natural o buena iluminación, “esta tendencia que tenemos de trabajar en lugares muy oscuros o utilizar dispositivos electrónicos en lugares extremadamente oscuros por tiempos prolongados puede generar modificaciones”, detalla el especialista.

Un punto más que destaca es no automedicarse o comprar lentes en alguna tienda que prometan mejorar la visión ya que esto puede generar problemas.

Lo más indicado es visitar a un optometrista, quien hará los estudios necesarios para determinar si nuestra visión se encuentra bien o se requiere algún tratamiento especial que nos ayude a ver mejor.

Foto: Ksenia Chernaya/Pexels

¿Qué hacer si uso lentes?

Si usas lentes, el optometrista indica que es importante entender que éstos son un accesorio médico para la cara, por lo que hay que limpiarlos constantemente con agua y jabón, no sólo las micas, sino también el armazón.

Además, sugiere que al menos una vez al año se acuda con el especialista para revisar que nuestros lentes aún funcionen correctamente en relación con nuestra capacidad visual, “los lentes modifican sus curvaturas y con el desgaste habitual de la luz modifican incluso la transparencia, entonces es importante estarse evaluando para asegurar que la visión funcione”.

En el caso de los lentes de contacto seguir los pasos de limpieza son vitales, no tenerlos en un lugar donde haya mucha humedad, así como usar la suficiente solución de limpieza.

Foto: Pixabay

Cómo detectar problemas en la visión

Algo que recomienda Ramos Montes es que observemos algún objeto a la misma distancia con ambos ojos, después tapar cada uno de ellos por separado para ver si se observan en las mismas condiciones, de lo contrario podríamos tener un problema en la visión.

También aconseja prestar atención si presentamos ardor, comezón, coloración rojiza o visión borrosa momentánea.

¡No te lo pierdas!:

La diferencia entre tener una buena visión y una mala radica en las medidas que tomemos para cuidar de nuestros ojos.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter