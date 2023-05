Conoce el nuevo barco de lujo que hará escalas en México en otoño de 2023

Oceania Cruises es conocida por ofrecer experiencias culinarias y destinos a huéspedes distinguidos, por ello ahora suma a su flota su nuevo barco de lujo nombrado ‘Vista’. Éste cuenta con 241 metros de largo, capacidad para mil 200 invitados en ocupación doble y camarotes espaciosos que miden más de 290 pies cuadrados.

Algunas de las experiencias que podrás vivir a bordo del Vista son:

Comodidad, lujo y estilo

Además de que todos los camarotes y suites son espaciosas, por primera vez la marca cuenta con una nueva categoría de camarotes con terraza en el nivel de Concierge dedicados a viajeros solos.

11 lugares culinarios

Deleita tu paladar en alguno de sus 11 restaurantes de Vista donde encontrarás una amplia variedad de platos inspirados en el bienestar, como Aquamar Kitchen, o Ember, su restaurante de autor que cuenta con un menú de inventivas creaciones americanas que se combinan con clásicos de larga tradición; Toscana, que presenta una oferta culinaria italiana; pero su Gran Dining Room es considerado su joya en donde los viajeros disfrutarán de una placentera experiencia gastronómica con un menú que ofrece al menos 10 aperitivos, sopas y ensaladas, así como 10 platos principales para la cena.

Foto: Oceania Cruises

Mixología

Vista cuenta con una amplia oferta de bebidas envolventes y experimentales que podrás disfrutar en sitios como su nuevo Casino Bar de Mixología, enfocado completamente en el arte de la coctelería, con una selección única de bourbons y ryes; o Martinis, su bar exclusivo que cuenta con una nueva selección de licores de Mermaid Gin y Vodka, hechos a mano con ingredientes botánicos.

Esto te interesa: #DeNuestraRevista: Expedición a la Antártida

Espacios exclusivos

Vista presenta una amplia variedad de espacios sociales, recreativos y de bienestar orientados en seis de las 11 cubiertas para invitados del barco, con espacios para cada estado de ánimo y propósito de sus huéspedes, ya sea que busquen un lugar de escapada íntima para disfrutar de una lectura tranquila, un bar para cócteles o para bailar toda la noche.

Un elemento que resalta es su Casino de Vista, donde aquellos que se sienten atraídos por los juegos de azar encontrarán un espacio refinado para disfrutar del ambiente o simplemente beber un coctel; pero, si buscar espacios con vista panorámica de 180 grados, Horizons es el sitio ideal donde podrás disfrutar del camino o de una actuación musical.

Foto: Oceania Cruises

Piscina y Spa

Siguiendo el esquema de relajación encontrarás no solo la belleza del mar que los rodeará, sino que se traslada a bordo del Vista con un oasis donde podrás reencontrarte con amigos.

Por otra parte, Vista también cuenta con su Aquamar Spa + Vitality Center, que ofrece a los huéspedes espacios de tratamiento y entrenamiento, así como una barbería.

¡No te lo puedes perder!: Así es el primer campamento móvil de lujo en Tanzania

Entretenimiento

Oceania Cruises está reinventando el programa de entretenimiento de Vista, comenzando con tres espectáculos con diseño único: Headliners, The Anchor Inn e Into the Night, producciones de estilo inmersivo con canciones reconocibles de algunos de los artistas más apreciados del mundo, donde se combina la música, la danza y el diseño.

Foto: Oceania Cruises

Esto es parte de lo que Oceania Cruises ofrece a los viajeros mediante su nuevo barco Vista.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter