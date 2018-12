Si alguna vez te preguntaste cuáles fueron las series más maratoneadas de Netflix en México, tenemos la respuesta. La compañía de streaming compartió un interesante top 10 con las series, que según el promedio más alto por sesión del público mexicano, se colocaron como las más adictivas este 2018.

Y aunque no se dieron a conocer números específicos de cuántas horas invirtieron los mexicanos en ver estas series de Netflix, se conoce que al menos en las de este listado los episodios se visualizaron uno tras otro sin parar hasta llegar al desenlace.

Para sorpresa de muchos la lista está encabezada por series internacionales que en el lapso del 1 de enero y el 28 de noviembre se integraron al catálogo de Netflix, cuyos datos de visualización en nuestro país las colocan como lo más visto sin parar este 2018 que está a punto de terminar.

Entre ellas, ‘La casa de las flores’ y ‘Made in México’, dos producciones originales de Netflix para México se integran en el conteo, siendo esta última una de las producciones más polémicas de la plataforma, y que aún así, los mexicanos no perdieron la oportunidad de verla, tal vez, como el espectador oculto que satisface un placer culposo al menos en series.

A continuación te mostramos el Top 10 con estas producciones, de las cuales, estamos seguros, formaste parte al pasar horas frente a tu dispositivo. Y tú ¿cuál de estas series devoraste sin pensarlo?

1.- The forest

2.- La catedral del mar

3.- Bodyguard

4.- The seven deadly sins: revival of the commandments

5.- Anne with An E: Temporada 2

6.- The rain

7.- Castlevania: Temporada 2

8.- La casa de las flores

9.- Made in México

10.- Élite

