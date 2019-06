Así es, el momento de despedir más contenido de la plataforma de Netflix ha llegado. Julio arriba al calendario con la novedad de que mucho de su contenido, entre series, películas y documentales, dejará de estar disponible.

Para que no te quedes sin ver por última tus series o películas favoritas, tenemos para ti la lista del contenido que ya no estará disponible en los primeros días de julio.

Revísala bien; estamos seguros que no querrás llevarte una desilusión cuando el contenido que intentas reproducir ya no esté en el catálogo. Sin embargo, recuerda que no todo está pedido. Algunas de estas series o películas podrían renovar licencia con la compañía de streaming más adelante… aunque, es cierto, por el momento partirán del catálogo.

01 julio

Animal Mechanicals

Amok

Girl meets world

Family Fever

Klappe Cowboy

III – The ritual

Floating!

Bright Night

Hirschen

Kaptn Oskar

Love Steaks

The Presence

Love Me!

Gram’s circus show

Keep Quiet

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani

El Capo – El amo del túnel

Ankhon Dekhi

ishqiya

Dedh Ishquiya

Youngistaan

Filministaan

Baba

Given

Nova: Why trains crash

Ishq Vishk

Hunterrr

Nova: Search for the super battery

Heropanti

Nova: Inside Einstein’s mind

Making the American Man

Blitz

Charlotte’s Web

Game Plan

Project Almanac

Mary Portas: secret shopper

Clear and present danger

Lluvia de hamburguesas

Best friends whenever

kindergarten Cop 2

How most things work

I, Frankenstein

Nova: 15 years of terror

Oklahoma’s deadliest tornadoes

Nova: School of the future

Barnyard

Jack Ryan: Shadow recruit

El patron, radiografia de un crimen

Fun with Dick and Jane

Servin Sara

The Canal

The Gamler

Without a paddle

The Amazing World of Gumball

Top Five

Loe your garden

Guy Martin: Las flight of the vulcan bomber

Cowboy

A lot lije love

Labor day

Call of Heroes

Geomeun sajedeul

Resident Evil: Afterlife

Misconduct

Don Verdean

Colonia

The Confirmation

Term life

Spotlight

Don’t Think twice

The longest yard

03 julio

Knights of Sidonia

14 junio

Quiz from god

Es momento de planear un día completo -o tal vez dos- antes de que julio llegue y, con él, también el momento de despedir estas series y películas de Netflix.

