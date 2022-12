HistoriaDelDía: Ideas de interiorismo para Navidad

Llegamos al final del año, una época llena de magia y color que refleja mucho de lo que somos y de lo que queremos compartir con los demás. Suele ser considerado también un momento ideal para redecorar nuestro hogar en ya estas fiestas decembrinas, y que mejor que aprovechar la fecha de Navidad para darle un nuevo toque personal a nuestros espacios.

En los hogares comienzan a instalarse los tradicionales arboles de navidad; por los jardines y fachadas se asoman instalaciones con luces que destellan como estrellas durante la noche. En el mundo del interiorismo lo tradicional nunca falla, colores como verde, rojo y dorado nos remiten de inmediato a Navidad, pero pocas veces se opta por un diseño que rompa el esquema y que sea atrevido.

Forbes Life platicó con la diseñadora ambiental Mayela Ruiz,quien lleva más de 13 años transformando interiores en México y Estados Unidos. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y CENTRO.

Ruiz compartió las nuevas tendencias en diseño y color para estas fiestas decembrinas, pero el detalle que en el mundo del interiorismo es clave aparece con un toque de matices sustentables, eso sí, sin perder el estilo.

Foto: Svetlana/Pixabay

Color y decoración

Mayela apuesta por salir del cliché de los colores navideños rojo y verde para apostar por los lilas, magenta, rosas o el color Moly, seleccionado por Comex como el color del 2023.

En el tema de la decoración navideña, la diseñadora muestra su inclinación por el tema artesanal con texturas naturales como chuspata, mimbre, papel maché e incluso vidrio soplado. “Creo que no nos damos cuenta como mexicanos de todos estos recursos que tenemos y podría ser una gran oportunidad para recuperar estas tradiciones que tienen más que ver con este bagaje cultural y de sincretismo entre lo español y los pueblos originarios”.

Otro aspecto que destaca Ruiz para la decoración navideña de este 2022 son los objetos fuera de escala, objetos inesperados y de gran tamaño, así como la uniformidad en color, como un árbol que sea completamente rosado “no necesariamente los típicos de navidad, además de jugar mucho con los formatos” que rompan un estilo que parece ya establecido para estas fechas.

Sustentabilidad

Mayela nos recuerda que la decoración navideña es efímera y si bien es una gran oportunidad para experimentar, es necesario que se ponga sobre la mesa el tema de la sustentabilidad. “Lamentablemente lo que pasa con el diseño efímero es que muchas de esas cosas terminan en la basura”, por ello la importancia de ver cómo darle la vuelta.

Para que nuestra decoración de Navidad sea más sustentable, la diseñadora propone decoraciones con plantas, que cuando dejan de cumplir su función de adornar la casa en estas fechas puedan ser sembradas en otro lugar o que incluso puedas conservarlas en tu jardín. “De alguna manera creo que sí es importante encontrar formas donde el impacto al medio ambiente no sea tan fuerte por el diseño efímero, pero no por eso algo aburrido”.

Foto: Jill Wellington/Pixabay

¿Cómo personalizar nuestra decoración de navidad?

Para hacer aún más personal esta época y transmitirla a través del diseño, Mayela Ruiz nos recomienda fijarnos en los colores que ya tenemos y no decantar por los colores de Navidad, sino usar aquellos que combinen con tu espacio “que la instalación no sea como un parche que no tiene nada que ver, sino que siga contando la historia que transmiten en tu espacio” con patrones o texturas que ya tengas, “no simplemente tener un árbol que podría estar en cualquier otra casa”.

Tendencias de interiorismo para 2023

La diseñadora nos indica que durante 2023 se seguirá apostando por colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) y sus derivados (marrones, rosas), sobre todo en el tema del interiorismo; colores que fueron revalorados tras pasar casi dos años encerrados en casa.

“Algo interesante que pasó a raíz de la pandemia fue que la gente permanece más tiempo en casa y mucha gente se dio cuenta que su casa era un congelador, que no tenían nada de esencia, que eran frías, no querías estar ahí tanto tiempo porque estábamos acostumbrados a no pasar tanto tiempo en la casa, y creo que ahora estas paletas de colores cálidos postpandemia se han apoderado mucho de los espacios”.

En cuanto a tendencias globales de interiorismo, la experta nos señala que el mundo está volteando a ver a Latinoamérica y México, por lo que considera imperativo ver lo que hacen artesanos mexicanos.

“Actualmente países como Dinamarca o Suecia, que son líderes en el diseño de interiores, de inmobiliario, están volteando a ver a Latinoamérica, están volteando a ver México, están definitivamente enriqueciendo sus paletas, trayendo todo este bagaje cultural tan fuerte que tenemos nosotros, lo están incorporando a países que son mucho más fríos, y es bien interesante ver que es algo que también está ocurriendo aquí; voltear y darle más valor a la artesanía que, por años, la gente extranjera le ha dado más peso y más valor. Creo que ahora es un gran momento de revalorizar esto y darle la importancia”.

