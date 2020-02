‘The French Dispatch’, la nueva cinta de Wes Anderson estrena trailer

Wes Anderson está de vuelta. El reconocido director ha revelado el trailer de su más reciente producción, una de las cintas más esperadas del 2020, ‘The French Dispatch’, la cual viene acompañada de un gran reparto con algunos de los más importantes actores de Hollywood del momento.

La décima cinta del director hace un importante reconocimiento a la labor periodística. ‘The French Dispatchof the Liberty, Kansas Evening Sun’, su nombre completo, es una película que narra varias historias extraídas del último magazín estadounidense que se publica en una ciudad ficticia de Francia en el siglo XX.

Como muchas de sus cintas, su más nuevo rodaje viene acompañado de grandes estrellas. Tilda Swinton, Adrien Brody, Benicio del Toro, Bill Murray, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Timothée Chamalet, Jeffrey Wright, Luna Khoudri, Lea Seydoux, Cecile de France, Anjelica Huston, Tony Revolori y muchos, muchos más, engalarán esta cinta.

En el trailer recién estrenado podemos ver como los atributos característicos del director son puestos de nueva cuenta en la pantalla: una singular fotografía, la construcción de sus personajes y una banda sonora inigualable, hacen su aparición.

A lo largo de los años, Wes Anderson se ha ganado el reconocimiento de la crítica especializada y ha sumado a seguidores de todo el mundo por sus cintas que suelen ser poéticas expresiones visuales como ‘El gran hotel Budapest’, ‘La isla de los perros’, ‘Vida acuática’ o Moonrise Kingdom’, por mencionar algunas.

‘The French Dispatch’ llegará antes de lo pensado a las salas de cine el próximo 24 de julio de este año. Desde las primeras imágenes que salieron un día antes del trailer, la cinta de Wes Anderson ya es una de las más esperadas del año que se visualiza como probable ganadora en la próxima entrega de premios.

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

A film by Wes Anderson

In Theaters July #TheFrenchDispatch pic.twitter.com/RRDhZLHO7c

— The French Dispatch (@french_dispatch) February 12, 2020