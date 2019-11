The One Luxury Event, la cita con las marcas de lujo

Los automóviles se han convertido en motor de un mercado global orientado por el hedonismo, así lo confirmó el ranking de las 50 marcas de lujo y premium más valiosas del mundo de Brand Finance. Diferentes firmas de la industria automotriz figuran en el listado encabezado por la alemana Porsche.

Con esa perspectiva detectada con anticipación, The One Luxury Event en su cuarta edición dará mayor peso a las experiencias vinculadas con los autos de lujo. Los asistentes tendrán la oportunidad de realizar pruebas de manejo en un entorno ágil y exclusivo.

Quienes quieran disfrutar esta actividad podrán contratar su traslado en helicóptero desde el hangar Millennium Air, donde tendrá lugar The One Luxury Event, hasta el Centro Dinámico Pegaso, que se convertirá en sede automovilística.

Porsche, Maserati, Alfa Romeo, McLaren, Land Rover, Mercedes Benz, Bac Mono, BMW, entre otras marcas de autos estarán presentes en The One, un evento que ha ganado relevancia en el sector de lujo en México por congregar, bajo una dinámica innovadora, a las insignias de mayor prestigio en el país.

También te puede interesar: Porsche es la marca de lujo más valiosa del mundo: Brand Finance

“El hilo conductor continuarán siendo las vivencias que aporten un valor emocional. Cada año las marcas se esfuerzan por proyectar su esencia y compartirla con su público, y esta edición no será la excepción”, detalló en entrevista Alberto Cervantes, fundador y director de The One Luxury Event.

Cervantes precisó que cuando el consumidor conoce la complejidad detrás de un producto y las emociones que ésta le genera, su aprecio hacia dicha manufactura se incrementa. Esto sucede a menudo, por ejemplo, con la maquinaria relojera.

La alta relojería, las joyas y moda se mantendrán como un distintivo del evento con la presencia de Cyrus, Hublot, Greubel, Bovet, Zenith, Bvlgari, Dolce Gabbana y MaxMara. Lo mismo que el arte con muestra de reconocidos artistas plásticos entre los que destaca Miguel Milló.

Cervantes precisó que, sin duda, uno los highlights de la cuarta entrega de The One será la presencia del chef Dennis Kuipers. El creativo cocinero es director de Vinkeles, el restaurante con una estrella Michelin y el 17 en la guía gastronómica Gault&Millau ubicado en el prestigiado hotel boutique The Dylan, en Amsterdam.

The One Luxury Event, por primera vez patrocinado por Four Seasons Hotel Mexico City, se celebrará el 6 y 7 de noviembre en el Millennium Air. Cervantes estima una asistencia, entre nacionales y extranjeros, de 800 personas que tienen claro que el lujo es un estilo de vida.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí