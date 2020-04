En esta Semana Santa podrás convertirte en Harry Potter, ya que la contingencia por el coronavirus te mantendrá en casa durante, al menos, todo el mes de abril, podrás aprovechar ese tiempo para estudiar desde historia de la magia, hasta hechicería.

Si tu sueño era estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, ahora podrá ser una realidad, gracias a un grupo de fanáticos que crearon “Hogwarts is Here”, en donde ya se abrió un extenso catálogo de cursos en línea que están divididos por años: desde el primero hasta el séptimo, además de cursos extracurriculares y cursos especiales.

Las materias van desde Astronomía, Hechicería, Defensa Contra las Artes Obscuras, Herbolaria, o Historia de la Magia, eso sólo para tu primer año de estudios. Todo lo podrías hacer desde tu computadora, o dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. No lo olvides, serás evaluado por los profesores de Hogwarts.

La plataforma cuenta además con otros recursos como una biblioteca con libros completos de texto e historias de Hogwarts, y todo lo necesario para que te puedas convertir en el próximo Harry Potter, o Hermione Granger.

También puedes acceder a un juego de rol, y grupos en donde podrás conocer a personas de todo el mundo, aficionados a la magia y a la historia creada por J. K Rowling.

Así que estos días santos podrás aprovecharlos para iniciar tu entrenamiento, y ser uno de los miembros de Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, o Hufflepuff, convirtiéndote en un novel mago, o bruja de Hogwarts is Here.

