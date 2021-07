Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Preferred Hotels & Resorts continúa asociándose con los mejores hoteles del mundo. Siendo el grupo de hoteles independientes de lujo más grande del mundo, la compañía —presente en más de 80 países— cuenta con 700 hoteles, resorts y residencias que siguen incrementando su portafolio en los destinos más emblemáticos.

En México no es la excepción; en diversas divisiones, Preferred Hotels & Resorts ha sumado nuevos miembros en los últimos meses. Actualmente la compañía tiene presencia en el país con más de 60 hoteles de lujo en los destinos más tops del país, tanto en playa como en las importantes ciudades.

La recuperación turística vuelve cada vez a su curso. Según Antonio Vera, Director de Preferred Hotels & Resorts en México, la llegada progresiva del turismo, en especial del norteamericano, ha impulsado la industria hotelera en distintos destinos del país.

Los hoteles con destino de playa son los más populares dentro del portafolio. El grupo también cuenta con el recién inaugurado Hotel Xcaret Arte. Foto: Cortesía Xcaret.

Según la información del directivo, el destino con mayor crecimiento en el sector de lujo es Los Cabos. Este destino mexicano ha sobrepasado por mucho los números del 2019 en especial en el sector de lujo y superlujo.

La derrama económica de los visitantes no solo se establece en el sector hotelero, cada vez más el viajero, ávido de nuevas experiencias sale a descubrir lo que ofrecen los destinos, entre las que destacan las nuevas aperturas gastronómicas, los campos de golf o realizar viajes en barco o pesca, por mencionar algunos.

Nuevas adiciones

Para Preferred Hotels & Resorts, México es de suma importancia. Nuestro país es el segundo después de Estados Unidos con el mayor número de hoteles, además de que su posición cercana con aquel país con el mayor número de viajeros, lo hace relevante para seguir sumando nuevos hoteles a su portafolio.

Sin duda su fuerza se encuentra en los destinos de playa. Preferred Hotels & Resorts terminará este 2021 con siete nuevos miembros en destinos como Puerto Vallarta, Villahermosa, Guadalajara y su primer hotel en Mérida, además que recientemente anunció la incorporación de The Five Oceanfront, un hotel boutique en Puerto Morelos.

The Fives Oceanfront, ubicado en Puerto Morelos, forma parte de las adiciones más recientes de la compañía. Foto: Cortesía Preferred Hotels & Resorts.

“Buscamos propiedades que cumplan con los criterios de las colecciones que tenemos. En todos los casos con instalaciones de calidad, de lujo. Igualmente tenemos una colección de hoteles pequeños, también llamados boutique, en los que estamos creciendo, además de la suma de hoteles con sello sustentable”, añadió Antonio Vera, Director en México de Preferred Hotels & Resorts.

En este sentido, la compañía presumió su más reciente adición al catálogo, ubicada en Puerto Morelos. El directivo señaló que se trata de un lugar estratégico en la zona donde no había presencia y donde The Five Oceanfront encaja perfectamente a las colecciones de Preferred Hotels & Resorts.

“Es un hotel que cumple los criterios, está en la playa todas las habitaciones vista al mar mediano tamaño, muy buena opción para las familia”. Antonio Vera, Director en México de Preferred Hotels & Resorts.

Sustentabilidad, la tendencia que se consagra post pandemia

Una nueva tendencia que ha repuntado ahora que se vuelve a reactivar la industria turística es relacionada con el tema de la sustentabilidad, una visión que abraza Preferred Hotels & Resorts.

Antonio Vera, director de Preferred Hotels & Resorts en México señala un aumento en este nicho sobre las personas que buscan cada vez más hospedajes con eje sustentable.

Todos los hoteles del portafolio de Preferred Hotels & Resorts cuentan con los más altos estándares de calidad y lujo. Foto: Cortesía.

“No se si algo haya tenido que ver la pandemia en que la gente pensará en el tema, pero ahora se ven más metidos en él. En México existen diferentes hoteles que ofrecen esta visión con propuestas enfocadas al bienestar”, destacó.

