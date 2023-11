Así es el Seven Seas Grandeur, uno de los cruceros más lujosos y esperados del año

El nuevo Seven Seas Grandeur es uno de los barcos de lujo más esperados del año, y es que para diciembre de este año se espera la fecha de lanzamiento de este barco que está perfilado para dar la bienvenida a 746 pasajeros, lo que permitirá ofrecer una de las proporciones más amplias en cuanto a espacio y personal por huésped disponible en la industria.

Para conocer más acerca de cada uno de los detalles del Seven Seas Grandeur, nos dimos a la tarea de charlar con Frank Medina, Vicepresidente y Director General de América Latina, Brasil y el Caribe de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), quien es responsable de las tres marcas de la corporación, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises y Oceania Cruises.

El Seven Seas Grandeur será capaz de entregar “una experiencia excepcional en todos los niveles“, apunta Medina, mientras agrega que lo más impresionante será la majestuosidad y el lujo de todos sus espacios. “Desde los magníficos diseños de los restaurantes, la elegancia del lobby de bienvenida y recepción, hasta la relucientes suites y un spa de ensueño, son parte de un viaje exclusivo“.

¿Por qué es tan esperado el Seven Seas Grandeur?

Foto: Regent Seven Seas Cruises

EL Seven Seas Grandeur es el tercero, y la culminación de la galardonada clase “Explorer” de Regent Seven Seas, la cual se inició en 2016 con el lanzamiento del Seven Seas Explorer, considerado como el barco de crucero más lujoso jamás construido.

El Grandeur, apunta Medina, acaba de ser terminado de construir y es el tercero de esta clase después del Explorer y el Splendour. El Grandeur se acerca aún más a la perfección ya que incluye el aprendizaje de cualquier detalle o mejoría que se pudiese encontrar en los navíos anteriores. “Siempre que llega el momento de recibir al último barco de una “clase” especifica, trae momentos sentimentales porque es un gran logro el ver terminado tan importante proyecto y reconocer el éxito que esta trilogía a representado para Regent Seven Seas Cruises”.

Alojamiento y sorpresas de lujo

Foto: Regent Seven Seas Cruises

El Seven Seas Grandeur cuenta con 15 categorías de alojamiento, que van desde camarotes de 28,5m², hasta más de 412m². Desde la palaciega ‘Regent Suite’ de $11,000 USD por noche, las contemporáneas pero atemporales ‘Distinctive Suites’, hasta las espaciosas y bien decoradas suites. Medina apunta que es importante destacar que los diseños de alojamiento evocan una sensación residencial elevada, aprovechando las cualidades de la luz natural, meticulosamente pensadas en diseños, arte y materiales.

Propuesta culinaria

Foto: Regent Seven Seas Cruises

Los equipos culinarios expertos de la línea de cruceros se encuentra liderados por Bernhard Klotz, Vice Presidente de Alimentos y Bebidas de Regent, quien ha creado más de 130 platos nuevos y recetas mejoradas. La propuesta culinaria tendrá lugar en siete restaurantes de calidad gourmet.

*Se servirán 13 nuevos platos de cena en Compass Rose, el restaurante exclusivo de Regent.

*Prime 7 es el elegante restaurante de carnes de Regent, ofrecerá un nuevo menú exquisito para el almuerzo, así como un elaborado plato para compartir de suculentas carnes a la parrilla para dos durante la cena.

*Tres de los siete nuevos platos del menú del restaurante francés Chartreuse se han inspirado en las 3 estrellas Michelin de L’Auberge du Vieux Puits siguiendo un recorrido culinario en profundidad por Narbona, Francia.

*El lugar ideal para disfrutar de tentadoras delicias panasiáticas, será en Pacific Rim. Aquí se ofrecerán dos nuevos platos principales y cuatro nuevos postres.

*Se han creado 8 nuevas recetas italianas de aperitivos calientes. El lugar indicado será en La Veranda.

*Acerca de las propuestas verdes, se podrá disfrutar de un ‘Filete Imposible Salisbury’ con mantequilla de trufa y ensalada de poke en Pacific Rim, además existirán alternativas saludables adicionales como yogur de chía y granolas caseras aparecerán para el desayuno en La Veranda.

*Hamburguesa de pollo frito coreano con mayonesa de gochujang y ajo negro para aquellos que buscan un bocado más informal en The Pool Grill.

*Cuatro vinos Gerard Bertrand se encontrarán exclusivamente en la lista de vinos de cortesía de Chartreuse y cinco más adornarán el menú de vinos Connoisseur del barco.

Sorpresas en el Seven Seas Grandeur

Foto: Regent Seven Seas Cruises

El Grandeur contará con nuevos y exclusivos tratamientos de spa. La experiencia Serene Spa & Wellness™ del barco, mejorará la relajación en el mar con un menú de tratamientos indulgentes que integra las mejores técnicas de su clase e ingredientes de lujo de todo el mundo, incluidos nuevos tratamientos que utilizan el poder restaurador de una cama de cristal de cuarzo y ámbar, una mesa de tratamiento avanzada para un Masaje de Bienestar de Gravedad Cero y un nuevo tratamiento – el Ritual de Hidratación Tahitiano – ha sido creado exclusivamente para aquellos que se hospedan en la suite Regent.

Arte a bordo

Foto: Regent Seven Seas Cruises

El Seven Seas Grandeur cuenta con una colección de arte multimillonaria de 1,600 piezas que incluye varios Picassos, un tapiz tejido a mano de casi 40 pies de alto. En el barco habitarán obras de artistas de todo el mundo en docenas de piezas que incluyen esculturas, pinturas originales y fotografías y, donde la directora de arte de Regent, Sarah Hall Smith, pasó cerca de dos años reuniendo la colección de arte que estará a bordo del Seven Seas Grandeur.

Rutas a explorar

Su ruta de inicio comenzará la temporada inaugural explorando el Caribe y más adelante, se trasladará para ofrecer itinerarios por el Mediterráneo e islas griegas durante el verano, regresando luego para realizar recorridos por Canadá y Nueva Inglaterra en el invierno de 2024.

Acerca de su temporada por el Caribe, está previsto que el Seven Seas Grandeur visite varios puertos mexicanos. En 2024, incluirá paradas en Puerto Vallarta, Cabo San Lucas y Acapulco, y para 2025, continuará visitando estos puertos, sumando a ello las adiciones de Mazatlán y Manzanillo.

