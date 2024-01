Surcar el océano comiendo chocolate: así es el Chococruise, una dulce sinfonía en alta mar

Sobre el mar resplandeciente, acompañado de los tentadores aromas y sabores de exquisitas creaciones de chocolate, el Chococruise tuvo lugar un crucero único a bordo del Costa Toscana, de Génova a Barcelona, pasando por Marsella. Aquí, algunos de los mejores pasteleros del mundo celebraron un viaje al mundo del chocolate que tocó no sólo el paladar sino también el alma.

“A NUEVE DE CADA DIEZ PERSONAS LES GUSTA EL CHOCOLATE. LA DÉCIMA MIENTE.”

Juan Tulio

El Chococruise, un sueño hecho de chocolate, fue creado por dos maestros de su oficio: el maestro Riccardo Bellaera, pastelero corporativo de Costa Cruceros, y Alberto Simionato, un artista del chocolate igualmente apasionado. Su larga amistad y amor por el excelente chocolate formaron la base de este extraordinario evento. Querían crear un espacio donde los amantes del chocolate y los pasteleros de talla mundial pudieran intercambiar ideas y aprender unos de otros. Y su segunda edición también fue un éxito internacional.

Bellaera y Simionatto en un pasade de su Masterclass a bordo del reciente Chococruise. Foto cortesía.

Como chef corporativo de pastelería y panadería de la línea marítima, Riccardo Bellaera es el genio creativo detrás de más de 12,000 postres exquisitos que salen de las pastelerías flotantes todos los días. Cada noche en Chococruise, la colaboración creativa de los pasteleros de Chococruise creó una interacción mágica de dulces artes.

En Génova, “Ciocco Costa” deleitó con un aterciopelado chocolate con leche, armoniosamente combinado con cacahuetes crujientes y cubierto con un seductor glaseado de caramelo, un juego de notas dulces y saladas que acaricia el paladar.

En Marsella, Joel Perriard presentó un postre que combina elegancia y exotismo: un bizcocho de almendras con namelaka exótica, gelatina de albaricoque y mousse aireada de chocolate blanco. Cada bocado es un viaje a través de delicados sabores y texturas que se combinan para crear una delicia sinfónica. A Mare”, o junto al mar: un juego de palabras que combina el amor (“Amore”) y el mar (“Mare”).

Marsella, A-Mare y Cagliari, tres de las especialidades elaboradas para el Chococruise. Fotos cortesía.

Así es como Riccardo Bellaera sirvió una mousse de chocolate negro con un corazón de frambuesas, cubierta con un glaseado rojo brillante. una base de bizcocho de cacao. Este postre es una declaración de amor al chocolate, un juego armonioso entre el chocolate intenso y la fresca acidez de las frambuesas.

En Cagliari, un postre de chocolate Ruby encantó por su color rosa brillante y su sabor único. Combinado con una composición de grosellas negras y frambuesas, adornado con un merengue de frambuesa y un brillante glaseado de chocolate Ruby, este postre es una obra de arte visual y gustativa que captura la esencia de los sabores mediterráneos, bellamente puesta en escena por el mundialmente famoso Philippe Bertrand.

Vale decir que cada uno de estos postres es un homenaje a su puerto y una celebración del arte de la pastelería, haciendo de cada velada a bordo del Chococruise una experiencia inolvidable.

LOS TALLERES: MASTERCLASSES EN EL ARTE DEL CHOCOLATE, PERO CON LOS MAESTROS

Simionato, Morató, Bellaera, y Bordeaux, los maestros abordo. Foto cortesía.

En el Chococruise, cada día se abrió un nuevo capítulo de placer: en sus clases magistrales, se crearon obras maestras culinarias que llevaron a los participantes al fascinante mundo del arte del chocolate. Lo más destacado fueron los postres de autor elaborados junto con pasteleros excepcionales, que ofrecieron un equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

Uno de estos postres fue el “Biscotti Cioccolatissimo”, una intensa experiencia de chocolate que captura la profundidad y complejidad de diferentes tipos de chocolate en un solo bocado. Otro plato fuerte fue el “Postre al Bicchiere Karamel”, una armoniosa composición de delicado caramelo y fino chocolate, servido en una elegante copa.

El clásico “Mousse au chocolat” fue reinterpretado por el francés Philippe Bertrand. El “Bigné ‘Craquelin’ al Cioccolato” combina el crujiente con la suavidad del chocolate, un verdadero festín para los sentidos. Sin olvidar la “Crema Catalana” del maestro español Ramon Morató, que en esta versión fue refinada con una nota de chocolate, y las trufas belgas, que encarnaban la esencia del arte del chocolate en su sencillez y elegancia.

Estos talleres no fueron solo una demostración de habilidad y técnica, sino también una celebración de la creatividad y el gusto que inspiraron a los participantes y les brindaron experiencias culinarias inolvidables. Con codiciados autógrafos y selfies con las estrellas de la pastelería en su equipaje, los participantes felices, se llevaron las recetas a casa como un dulce recuerdo.

AÚN MÁS DELICIAS CULINARIAS: HELADOS, PASTAS Y CÓCTELES

En su edición 2023, el Chococruise ofreció una gran cantidad de otros aspectos culinarios destacados. Los refrescos tuvieron una gran demanda: cada día se ofrecían inusuales especialidades de helado. También fueron especialmente populares los talleres culinarios, que celebraron la versatilidad del chocolate y la sofisticación de la cocina italiana.

Desde los “Tagliatelle con cacao, setas porcini y carrilleras” hasta el “Crema de chocolate con alcaparras confitadas y salsa de caramelo de salvia”, cada plato fue una oda al uso creativo del chocolate en la cocina salada.

¿Y QUIÉN DOMINA MEJOR QUE LOS ITALIANOS EL ARTE DE LA PASTA PERFECTA?

Esto estuvo acompañado de cócteles de chocolate únicos de los hermanos Bacardi Cruise, Giulio y Carlo Valdiserri. Los experimentados bartenders, que han perfeccionado su oficio en ciudades como Londres y Barcelona, aportan un soplo de aire fresco al mundo de la coctelería a bordo. Con pasión y estilo italiano, cada día inventaban recetas nuevas y apasionantes, que no sólo refrescaban los talleres Masterclass, sino que también hacían inolvidables las noches Costa Party Style.

LOS ARTISTAS DEL CHOCOLATE: MAESTROS DE TALLA MUNDIAL

Chococruise fue el escenario de seis excepcionales artistas del chocolate de talla mundial. Cada uno de ellos aportó su personalidad y creatividad únicas, y a la vez encantaron a los invitados con sus creaciones innovadoras y artísticas.

Riccardo Bellaera: Pionero del dulce arte en alta mar

Riccardo Bellaera, un nombre que representa la excelencia y la innovación en el mundo de la pastelería. A los 14 años, Bellaera sentó las bases de su impresionante carrera en una panadería de Sicilia. Hoy en día pertenece a la élite de las “World Pastry Stars” y es uno de los pasteleros más destacados del mundo. ¿El secreto de su éxito? “Una combinación de tecnología, precisión, pasión, conocimiento de las materias primas y creatividad”. Su talento y fuerza innovadora ya han sido reconocidos y honrados varias veces a nivel internacional. Galardonado dos veces con el prestigioso premio “Luxury Pastry in the World”, Bellaera no sólo se ha consolidado como un maestro en su oficio, sino también como un reconocido ganador del premio “World Pastry Stars”. Su capacidad para reinterpretar los postres tradicionales y sorprender con creaciones innovadoras le valió el premio “Different Visions Great Ideas” en el Sigep de Rímini en 2022 y 2023. Esta feria internacional reúne a la élite mundial de la industria de la heladería, la pastelería y la panadería y ofrece un escenario para talentos excepcionales como Bellaera.

Bellaera es miembro de APEI, Embajador de la Excelencia de la Pastelería Italiana, desde 2022 y fue elegido uno de los mejores pasteleros del mundo en 2023. Su nombramiento como Embajador de la Pastelería Italiana en Costa Cruceros subraya su influencia e importancia en la industria. Su amistad y colaboración con Iginio Massari, maestro de la pastelería internacional, atestiguan su gran reputación y experiencia.

Alberto Simionato: el purista del arte del chocolate

“Chocolate es la segunda palabra que aprenden los niños, después de mamá”, bromea Alberto Simionato, el renombrado director de la Academia del Chocolate de Milán, cuando habla de su pasión. Su carrera profesional comenzó en panaderías y heladerías tradicionales, donde aprendió las bases del oficio antes de dedicarse de lleno al chocolate.

Bajo la guía de mentores como Beduschi y Ramon Moratò, Simionato desarrolló una profunda pasión por el chocolate negro, cuya intensidad y pureza enfatiza en sus creaciones minimalistas. Simionato es conocido por su actitud crítica hacia la calidad de los productos de chocolate en la vida cotidiana y está comprometido con la apreciación del chocolate real y de alta calidad. “¿Aún sabemos a qué sabe realmente el buen chocolate?” pregunta, enfatizando la importancia de la autenticidad en la producción del dulce. Su filosofía en los talleres de Chococruise: “Trabajar con chocolate es siempre sensual, romántico y poético”. Esta actitud caracteriza su obra y sus creaciones, que no sólo deben tocar el paladar, sino también el alma. Simionato nos invita a frenar y disfrutar del arte del chocolate en estado puro.

Philippe Bertrand: el trabajo de una vida en el chocolate

Philippe Bertrand es mucho más que un nombre en el mundo del chocolate y la pastelería: es una auténtica institución. Ganador del prestigioso título de “Meilleur Ouvrier de France” (MOF), un galardón que han lucido con orgullo chefs legendarios como Paul Bocuse, Bertrand encarna la excelencia y la innovación al más alto nivel. Este título, que sólo se concede cada cuatro años a la crème de la crème de los artesanos franceses, es un símbolo de calidad insuperable y de maestría artesanal.

La filosofía de Bertrand “Es importante reinventarse constantemente para ayudar a dar forma a las tendencias del mañana” se manifiesta en cada una de sus obras artísticas. Una visita a su cuenta de Instagram revela la impresionante profundidad de su creatividad. Cada uno de sus postres es una obra maestra de perfección, cautivando no sólo por su brillantez estética, sino también por sus innovadoras y sorprendentes composiciones de sabores.

En su papel de director de la Academia Francesa del Chocolate, Bertrand ha influido y desarrollado significativamente el arte de la elaboración del chocolate durante tres décadas. Su amplia experiencia y su influencia de gran alcance se extienden mucho más allá de los muros de la Academia. Bertrand es un cotizado experto en programas de radio y televisión, un valioso autor de revistas especializadas y ha colaborado en numerosas publicaciones. Philippe Bertrand sigue siendo una figura central en el mundo de la cocina gourmet y un brillante ejemplo de cómo la pasión, la dedicación y la innovación constante pueden mantenerte en la cima de tu campo.

Ramon Morató: espíritu pionero en el mundo del chocolate

Ramon Morató es sinónimo de curiosidad e innovación incansables en el arte del chocolate. “Encuentro mi inspiración en la naturaleza, el arte y el diseño”, afirma sobre su trayectoria creativa, que le ha llevado a una amplia formación con los mejores pasteleros españoles y en reconocidas instituciones. Su libro “Chocolate”, premiado como el mejor libro de cocina sobre chocolate del mundo en 2007, se considera una obra estándar en la industria. Ha consolidado su posición como autor líder e innovador con trabajos posteriores como “Cuatro en uno” y “ARCHIVOS”. Este combina sus mejores recetas y proyectos de su etapa como Director Creativo en Cacao Barry con nuevas creaciones. La experiencia de Morató tiene demanda en todo el mundo. Comparte sus conocimientos en cursos y seminarios y trabaja con la Universidad de Harvard para combinar ciencia y artesanía. Para él, el chocolate es más que un ingrediente: es un medio para la creatividad y la reinvención constante. Morató impulsa constantemente el arte del chocolate hacia áreas nuevas e inexploradas, inspirando a la próxima generación de pasteleros.

Alexandre Bourdeaux: una vida por pasión al dulce mas conocido

“¡Hago lo que amo!” – Con estas palabras, Alexandre Bourdeaux resume su carrera profesional y su pasión. Su viaje comenzó con un aprendizaje como pastelero y chocolatero en Bruselas, seguido de una carrera internacional que lo llevó a Italia, el Hotel Four Seasons de Milán y hoteles de lujo en El Cairo, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. La experiencia de Bourdeaux en el mundo de la pastelería de alta gama y su colaboración con Barry Callebaut le permitieron desarrollar un profundo conocimiento de la tecnología y la química del chocolate. Su pasión por enseñar y compartir sus conocimientos le llevó finalmente a iniciar su propio negocio “Pastry & Chocadvice” en 2016. Aquí ofrece asesoramiento, apoyo y soluciones en el mundo de la pastelería y el chocolate, compartiendo sus técnicas únicas y su amplio conocimiento.

Joel Perriard: a la cima del arte del chocolate

Joel Perriard se hizo un nombre internacional como gerente de la Hacienda San Agustín de Callo en Ecuador, donde deleitó a invitados de todo el mundo como anfitrión y visionario culinario. De regreso a Suiza, continuó su impresionante carrera en el restaurante Mesa, con dos estrellas Michelin, en Zúrich, donde desarrolló su creatividad en el arte del chocolate. Sus logros fueron reconocidos con el premio “Jeune Confiseur Suisse” en Montreux y un cuarto puesto en el Campeonato Suizo de Jóvenes Pasteleros en Lucerna.

En 2012, Perriard inició una nueva etapa como consultor en la Chocolate Academy Switzerland. Su ascenso a director del centro subraya su capacidad para compartir su conocimiento y pasión por el chocolate. En este cargo, está dando forma a la próxima generación de artistas del chocolate, estableciendo nuevos estándares en la industria y contribuyendo significativamente al futuro del arte del chocolate.

Tendencias del chocolate 2024: una mirada al futuro

El Chococruise también fue un lugar para debatir sobre el futuro del chocolate. Las últimas tendencias y estudios se presentaron en colaboración con Callebaut y la Chocolate Academy. Desde el “placer consciente” hasta la “experiencia de sabor intenso”: el mundo del chocolate está cambiando y promete nuevas y apasionantes direcciones. Los distintos pasos de producción, desde el grano de cacao hasta la barra terminada, se caracterizan por la transparencia y la sostenibilidad.

Los lotes pequeños de chocolate artesanal con perfiles de sabor individuales y combinaciones de sabores innovadoras se están volviendo cada vez más populares, como también su uso en la cocina salada que sigue camino del éxito, donde ya no es sólo usado como componente de postre, pero también como ingrediente en platos principales.

Sin duda, esto abre nuevos horizontes culinarios y demuestra la versatilidad del chocolate. Además, se destacó la creciente demanda de variedades de chocolate veganas y sin azúcar, lo que refleja el deseo de alternativas más saludables en el segmento de confitería.

Estas tendencias muestran que el mundo del chocolate evoluciona constantemente y ofrece nuevas e interesantes oportunidades tanto para los fabricantes como para los consumidores.

Un llamado a la indulgencia: Chococruise 2024

Si bien aún no se ha fijado la fecha exacta, una cosa es segura: el Chococruise zarpará nuevamente en 2024. Será otra oportunidad para sumergirse en el mundo del chocolate y aprender de primera mano de los maestros del oficio.

(*) Tanja Neumann es periodista con base en Krefeld (Alemania) “en el medio entre Italia y Austria” como ella define, y escribe sobre sus pasiones en su blog, Vielweib on Tour, donde ha conseguido una vasta cantidad de seguidores y en el que relata detalladamente sus selectas travesías que unen placer, delicias culinarias, cruceros, paseos por la ciudad, de lujo, experiencias de viaje extraordinarias, wellness, descansos, y hasta recorridos en convertible por carretera.

