Esto es lo que podrás encontrar en el parque temático de Harry Potter

Harry Potter cuenta con diferentes atracciones situadas en uno de los parques temáticos más famosos del mundo, en donde se reviven distintos escenarios de la saga y esto es todo lo que debes saber al respecto.

Dentro de “Isle of Adventures” se encuentra The Wizarding World of Harry Potter, un parque temático que ocupa alrededor de 81 mil metros cuadrados en donde se han recreado diferentes escenarios que forma parte de la famosa saga.

Principales atractivos de The Wizarding World of Harry Potter

En este parque encontrarás el castillo de Hogwarts que posee una altura similar a la de un edificio de 10 pisos, en donde podrás recorrer impresionantes pasillos que incluyen retratos parlantes, visitar la oficina del director Dumbledore, conocer el salón de Defensa y caminar por la sala de Gryffindor.

Entre los principales atractivos encontrarás diversas montañas rusas, en las que destacan ‘Desafío del Dragón‘ y ‘Vuelo del Hippogriff‘.

Parque temático de Harry Potter

The Wizarding World of Harry Potter también cuenta con distintas tiendas de regalos, restaurantes que sirven comida inglesa y bebidas típicas de la saga, además de una réplica de la famosa tienda Ollivander, en donde encontrarás cajas polvorientas, llenas de varitas mágicas y un guardián que te guiará por un recorrido épico, en el que podrás revivir una de las escenas más importantes de la exitosa saga.

El tren Hogwarts Express

Otro de los atractivos imperdibles dentro de The Wizarding World of Harry Potter es el tren Hogwarts Express que te invita a seguir la aventura hacia Universal Studios Florida, mientras disfrutas de una experiencia inolvidable.

A tu llegada, ‘La aventura de las criaturas mágicas en la moto de Hagrid‘ será una de las atracciones que deberás visitar, pues a través de ella viajarás en un sidecar para conocer algunas de las criaturas mágicas más extrañas de este mundo fantástico.

Foto: EFE/UNIVERSAL ORLANDO

Ahí encontrarás tiendas, establecimintos y restaurantes que seguro te sorprenderán. Además, en el banco Gringoot podrás vivir una aventura en 3D que te llevará por un viaje multidimensional con Harry Potter y la evasión de los Gingotts.

¿Estás listo para adentrarte al mundo mágico de Harry Potter?

*Con información de EFE.

