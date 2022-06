La creatividad desbordada de Philippe Starck irrumpe en Sao Paulo

Philippe Starck no ha padecido jamás el “síndrome de la hoja en blanco”. El creativo francés afirma que, por el contrario, su “problema” radica en la falta de tiempo para crear. Ello, no obstante dedicar 14 horas al día a su labor artística en completa soledad.

Sólo así podría entenderse la culminación con éxito de su proyecto más reciente: el diseño de interiores del Rosewood São Paulo, una propiedad espectacular que emerge en el corazón de la metrópoli brasileña para celebrar la creatividad como pocas veces se ha visto en la industria de la hospitalidad: con visibles dejos de una obsesión inusitada por capturar con fidelidad el mosaico artístico brasileño en todo su espectro.

El resultado de la dirección creativa de Starck deriva en la apertura de un hotel que compite con cualquier museo de arte contemporáneo del mundo, pero con la diferencia significativa de permanecer a puertas abiertas las 24 horas del día. Aquí se exhibe, con orgullo, el calibre de los artistas locales a través de más de 450 obras que visten cada uno de los rincones de la Maternidad de Matarazzo, ícono histórico de la ciudad en donde nacieron miles de brasileños, y que hoy emerge, restaurado con sumo cuidado, hacia su nueva posición protagónica en la escena de la hospitalidad de alta gama en Latinoamérica.

Foto: Bob Wolfenson/Philippe Starck/Rosewood São Paulo.

De ahí que Starck afirme que su mayor desafío en este proyecto fue mantener la magia de la historia de este lugar. “Durante 15 años, que es mucho tiempo para un proyecto, mi mayor reto creativo fue proteger la poesía que habita en este lugar; proteger la magia de su historia. No hacerlo sentir como un hotel, sino como una película… como un libro… como una bella historia que la gente pueda compartir con alguien más”. Los interiores del Rosewood São Paulo comparten espacio en el exterior con la Mata Atlantic Garden Tower, majestuosa edificación con la firma de Jean Nouvel, arquitecto ganador del Premio Pritzker.

Este espacio, que anteriormente ocupara el hospital de maternidad, alberga hoy 46 suites y habitaciones, así como seis recintos culinarios que desbordan, nuevamente, destellos de la riqueza creativa local bajo la curaduría de Starck, entre tapices, guitarras, fotografías antiguas (que, en conujnto, construyen un acervo histórico de gran valía), además de esculturas, pinturas, murales y múltiples creaciones que materializan la imagen de plantas y seres imaginarios que emulan una algarabía exacerbada por la vida; ésa que es propia de los sueños felices y de la fértil imaginación infantil.

Foto: Bob Wolfenson/Philippe Starck/Rosewood São Paulo.

Es así como en el lobby de la propiedad, una colección de insectos gigantes nativos del país sudamericano, amortigua los pasos de los visitantes a través de una alfombra monumental, creación de Regina Silvera; y, en Blaise, uno de los restaurantes del hotel, una pared con azulejos de cerámica creados a mano por Fernando de La Rocque muestra, a simple vista, un patrón gráfico que remite a los elegantes azulejos portugueses, pero que, al acercarse, habrá de revelarse una cadena de mujeres entrelazadas dando a luz, en un franco tributo a la vocación primigenia de la Maternidad de Matarazzo, donde nacieran miles de seres humanos.

En el techo del bar Rabo di Galo, por destacar un nuevo exponente del festín creativo que abandera la dirección artística de Starck, el trabajo de Rodrigo de Azevedo Saad, más conocido como “Cabelo”, descubre un universo onírico de figuras en miniatura que sustituyen a las estrellas, entre música en vivo, tragos inéditos y los clásicos de la mixología. La atmósfera cosmopolita abraza con calidez a los amantes de la vida nocturna.

Foto: Bob Wolfenson/Philippe Starck/Rosewood São Paulo.

El trabajo de Starck en los interiores de la Maternidad de Matarazzo armoniza en el exterior con la Mata Atlantic Garden Tower, imponente torre de jardines verticales que se abre paso en el horizonte urbano de São Paulo con el sello inconfundible de Jean Nouvel, arquitecto ganador del Premio Pritzker, responsable de elevar el edificio a 100 metros de altura en una bella extensión de los jardines de Matarazzo, revistiendo la estructura de madera, árboles y vegetación local.

Cidade Matarazzo es el nombre del desarrollo que reúne algunas de las mentes más creativas del planeta. El objetivo compartido es dar vida a un proyecto que irrumpe en el corazón de São Paulo como un manifiesto creativo que coloca al arte como una llave a un mejor futuro.

De izquierda a derecha: Radha Arora, presidente de Rosewood Hotels & Resorts; Jean Nouvel, Premio Pritzker y arquitecto responsable del desarrollo de la Mata Atlantic Garden Tower; Philippe Starck; y Alexandre Allard, fundador de Cidade Matarazzo.

Foto: Bob Wolfenson/Philippe Starck/Rosewood São Paulo.

La vista del edificio antiguo restaurado como antesala de la estructura metálica de Nouvel, define con precisión el espíritu de un espacio mágico, atendiendo a las palabras de Starck, destinado a convertirse en fuente inagotable de inspiración para sus visitantes, entre huéspedes, comensales, afectos al arte y curiosos locales. Una caminata en sus pasillos infunde un hálito de vida irresistible.

LECCIONES DE CREATIVIDAD

Para el diseñador francés, la principal lección que deja a la humanidad la marcha de la pandemia es fácil de explicar: “Toda la población forma parte de un mismo cuerpo; todos estamos conectados”. Y, al preguntarle qué podría hacer el diseño para transformar el mundo y convertirlo en un lugar mejor, su reflexión apela a un sentido de honestidad indispensable para, verdaderamente, motivar un cambio favorable en el planeta.

“El diseño nunca salvará al mundo; no es tan poderoso. Bien empleado, puede ayudar a crear un mundo mejor, pero no a salvarlo. Para salvar la Tierra lo único útil que podemos hacer es ser honestos, producir con la mayor creatividad posible, tener más consideración y usar sólo lo que necesitamos; no más. [En el campo del diseño, hay que] usar con la mayor creatividad los nuevos materiales, evitar los materiales fósiles y mantenernos donde está la vida: cerca de los árboles, del mar, de los animales. Inventar nuevos y fabulosos materiales que no maten, sino que creen vida”.

¿Cómo alcanzar el máximo potencial creativo?

Foto: Bob Wolfenson/Philippe Starck/Rosewood São Paulo.

“Sé tú mismo, no veas televisión, no gastes tu día en tu pantalla; mantente siempre contigo, en tu cama si quieres, y sueña. Y lleva tu sueño a ayudar a tu comunidad, a tu sociedad, a tu civilización. Hazlo sin escuchar a quien te diga lo contrario”.

¿Cuál será entonces el principal reto de la humanidad en esta nueva era?

Así responde el creativo: “Sobrevivir. Cuando vemos lo que le pasó a las antiguas civilizaciones, cuando ves por qué desaparecieron, [descubres que] es exactamente el mismo lugar en donde estamos hoy en día. Eso significa que podríamos desaparecer muy rápido por las mismas razones; somos muy frágiles”.

Al calor de una charla celebrada en una de las suites del Rosewood São Paulo (de la cual el mismo creativo diseñó los interiores), se revela un gusto genuino que evoca inconfundiblemente a México.

“Amo la pasión por las cosas que no existen, y mi celebración favorita, la más bella, es el Día de los Muertos. Todo muestra el poder de su pasión. Ustedes transforman algo que es históricamente triste por definición, como la muerte, en algo disfrutable y sumamente creativo. Y un país que es capaz de hacer eso tiene mucha fuerza. Yo comparto con ustedes, espero, ese mismo tipo de locura poética”, asegura el francés.

Starck ahonda en el potencial creativo de Latinoamérica, una región que considera como una auténtica fuente de inspiración, la cual lucha por alcanzar su máximo potencial creativo y se abre paso a través de proyectos como Cidade Matarazzo, donde la creatividad es hilo conductor en cada visita. “Hay mucho potencial creativo por la razón que expresé antes: por esa pasión por… algo más”.

Y concluye, contundente: “Tenemos un proyecto común, todos en la Tierra: la evolución. Nuestro trabajo es evolucionar permanentemente y trato de ser parte de quienes trabajan en ello”.

