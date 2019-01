No cabe duda que la última película del mexicano Alfonso Cuarón ha cautivado a los espectadores alrededor del mundo, creando no solo una nueva visión del cine nacional, sino que también la oportunidad de inspirarse con el filme para crear nuevas cosas. Tal es el caso de la cantante Billie Elish, quien después de presenciar la película se inspiró para crear la canción ‘When i was older’.

La cantante de tan solo 17 años de edad, originaria de Los Ángeles, es una de las más recientes promesas de la música, quien pese a su corta edad refleja un gran talento en la composición. Talento que le bastó para incorporar los elementos de la película ‘Roma’ para dar vida a esta singular canción.

El nombre de la canción ‘When i was older’, proviene una línea que pronuncia ‘Pepe’ el integrante más pequeño de la familia que cuida ‘Cleo’, interpretado por Yalitza Aparicio, el cual menciona: “¿Sabias que cuando yo era más grande fui marinero? Sí, pero me ahogue en una tormenta”.

No solo el nombre vino de la inspiración de la película, la canción mezcla entre su música los sonidos originales de varias escenas, entre los ladridos del Borras, la mascota de la familia, las protestas estudiantiles, los árboles quemándose y las olas del mar en aquella escena emblemática de ‘Roma’.

PUBLICIDAD

La cantante Billie Elish, mencionó en una entrevista para la revista Rolling Stone, que “nada de esta canción existiría sin la película, que es exactamente lo que amamos de ella “, mostrando que ‘Roma’ ha trascendido las pantallas para inspirar a más personas, incluso, la publicación asegura que esta canción se unirá en un playlist con otras canciones también creadas a raíz de la inspiración de la película de Cuarón.

Te puede interesar: Aphex Twin se suma al line up del Ceremonia 19



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí