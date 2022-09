Foro Forbes 2022 | Urgen a reforzar ‘nearshoring’ con otros factores más allá de la proximidad con EU

Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, urgió a aprovechar en México el fenómeno de nearshoring y quitar la barreras que impiden que más empresas del extranjero arriben.

El especialista en la relación bilateral comentó, además, que México puede jugar un rol importante en Estados Unidos, pues tan solo 8 de cada 10 hogares en México tienen un familiar cercano que vive en aquel país y hay 35 millones de mexicano-americanos viviendo en ese país.

Además, dijo de que en temas de proximidad, de respeto a la propiedad intelectual y talento, los mexicanos son complementarios.

“En nearshoring, la gran pregunta es cómo en México vamos apalancar eso. Si ya no es solamente la proximidad, sino otros factores que se toman en cuenta (…) La codependencia entre Estados Unidos y México es enorme y la pregunta es cómo apalancamos eso“, cuestionó.

En la mesa titulada “El futuro de la relación México-Estados Unidos”, comentó que según un ejercicio demoscópico, 45% de las empresas encuestadas comenzaron a hacer estrategias nearshoring y 35% buscaba hacerlo, por lo que agregó que México ocupa buen lugar para que sea considerado en esa dinámica.

“No porque estemos próximos al mercado de Estados Unidos, la empresa va a tomar la decisión de venir a México y hay otras opciones. Afortunadamente para México hoy hay cada vez menos opciones acompañados de esos factores de si la empresa dice ‘ahora no voy a China por esto’, ‘ahora no voy a Europa por los costos’, ‘no puedo irme a Brasil, porque no sé cómo va estar el próximo año’. Después de descartar muchas cosas, México sigue estando bien parado frente a ciertas industrias”, declaró.

Sin embargo, mencionó que hay barreras que este país pone para que eso no suceda, como la inseguridad, que para muchas empresas represa un costo; la energía, aunque dijo que no se ha dejado de invertir en México por ello.

En contraparte, Perret enfatizó que para las empresas el factor del talento es más importante.

Al ser cuestionado sobre los obstáculos que tienen las pymes para acceder a mercados globales, como Estados Unidos, señaló que este es el momento en el que hay más oportunidad para exportar; sin embargo, dijo que la “gran restricción” es la inversión y no por culpa del emprendedor, dijo, sino por falta de acceso al financiamiento.

“Por mucho, creo que hoy es el momento que las pymes tienen la oportunidad de acceder a un mercado global, por el tema tecnológico, de digitalización, de plataformas generales que pueden permitir a una pyme subirse a la ola (de exportar)”, comentó.

Explicó qué hay diferencias entre una empresa que exporta y otra que no lo hace, pues en los salarios que pagan la diferencia es de 45%.

“Una pyme mexicana que exporta paga mejor y tiene una rentabilidad mucho mejor”, enfatizó Perret.

