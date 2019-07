Fortnite, Pokémon, Call of Duty… el lado gamer de las celebridades

EFE.- ¿Qué tienen en común celebridades como Lady Gaga, Justin Bieber, Kim Kardashian o Ariana Grande? Además de la fama y en algunos casos la música, comparten una pasión: su amor por los videojuegos.

Son estrellas del cine o la música, tienen miles o millones de seguidores, carreras consagradas, y fama internacional… Pero, además de eso, hay algo más en lo que se parecen: tienen un lado “gamer” que no todo el mundo conoce.

Lady Gaga

La cantante y actriz Lady Gaga, recientemente galardonada con el Óscar y el Grammy, entre otros premios, gracias a su participación en “A Star was Born”, no solo es famosa por sus populares canciones o por lo extravagante de sus “looks” y videoclips, sino que también ha destacado en redes sociales por su pasión por el videojuego “Bayonetta”.

“Todavía estoy jugando a #Bayonetta en mitad del capítulo XIII y me duelen las manos.Tengo que dormir y son las 4 de la mañana; pero tengo que matar este maldito dragón con rostro. Smh. Lo intentaré de nuevo por la mañana. Respeto #gamer hacia los expertos. Necesito apoyo emocional”, fue uno de los tuits que la artista publicó mientras estaba pasándose la primera entrega de la saga.

Justin Bieber

El cantante canadiense Justin Bieber es uno de los ídolos juveniles más seguidos y, normalmente, si no es por su música, está en la cresta de la ola por su vida amorosa o apariciones públicas. Pero, además de ser un icono “millennial” y un artista consagrado, también es un “friki” de los videojuegos.

De hecho, en el videoclip de “Where Are U Now” había varias referencias a videojuegos, como un dibujo de Pikachu. Además, según informaciones publicadas en el periódico británico The Independent y atribuidas a fuentes de la revista Heat, una vez llegó tarde al concierto en el estadio O2 de Londres por quedarse jugando.

También ha salido jugando en una de sus películas, asistido a fiestas de videojuegos y ha enviado algún tuit sobre ello alguna vez. De hecho, en una ocasión subió una foto acompañado y dijo estar “jugando a videojuegos con Ryan”.

Drake

El famoso rapero Drake, entre otras cosas porque su tema “Kiki do you love me” dio lugar al reto viral del peligroso baile junto a un coche en marcha (“#InMyFellinsChallenge”), es también un reconocido “gamer”. De hecho, sus retransmisiones jugando a “Fortnite” en una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video, Twitch, han batido récords.

Ariana Grande

La cantante es una de las personas con más seguidores en Instagram, donde una vez compartió unas “storie” pidiendo consejos relativos al modo multijugador del Mario Kart para Nintendo Switch.

Además, apareció como personaje en una de las entregas de la saga “Final Fantasy” (en el juego “Final Fantasy Brave Exvius”). Y en enero confesó por Twitter ser toda una “maestra” Pokémon: “Honestamente, ayer tuve el día libre y estuve quince horas jugando a ‘Pokémon Let’s Go Eevee’”, dijo la cantante.

Kim Kardashian

Probablemente, ella sea una de las personas más influyentes del siglo. Kim es la cara más visible del Clan Kardashian-Jenner. Emprendedora, tan pronto saca un maquillaje corporal, una nueva línea de ropa o un show de televisión.

Pero, además, también tiene tiempo para dedicarle a los videojuegos y, desde hace años, es una acérrima fan de la saga “Call of Duty”. Algo que se descubrió cuando, en 2012, tuiteó: “¡No puedo esperar a que salga ‘Call of Duty: Black Ops II!’ ¡Los gráficos pintan increíbles!”.

Hubo quienes pensaron que la desarrolladora del título habría pagado a la Kardashian para que les promocionase una publicidad extra, y se lo llegaron a preguntar por Twitter. Su respuesta fue tajante: “No. Y tampoco me han pagado por publicidad en mis tuits. Realmente me encanta ‘CoD’”.

La “celebritie” también declaró en otro tuit que ella y su hermano, Rob Kardashian “jugamos todo el tiempo”. Así que no es la única del famoso linaje que tiene esta pasión: parece cosa de familia.

Henry Cavill

El hombre de acero pudo haberse quedado sin ser, precisamente eso, Superman. Y es que el actor Henry Cavill estuvo cerca de perder su oportunidad de encarnar a Clark Kent por culpa de su faceta “gamer”.

Curiosamente, cuando Zack Snyder le llamó para ofrecerle el papel, el intérprete, ¡no contestó a la llamada porque estaba jugando al “World of Warcraft”! Así lo confesó en entrevista con GQ: “Vi que era él (quien llamaba) pero la cosa es que no puedes guardar la partida en ‘World of Warcraft’, no se puede pasar, es en directo”. Afortunadamente después pudo aceptar el papel.

El “WoW” no es el único videojuego al que juega Cavill: “He estado jugando a muchos títulos de un solo jugador, como ‘Skyrim’. ¡Dios mío, es un gran juego!”, ha comentado en sus redes sociales.

Además, actualmente Henry Cavill encarna a Geralt de Rivia, el protagonista de la saga de videojuegos “The Witcher”, en la serie de la plataforma Netflix. Viendo su pasión, el papel le viene que ni pintado.

Robin Williams

El actor Robin Williams dejó una huella imborrable en los corazones de varias generaciones que lo recuerdan por célebres papeles como ser el mismísimo genio en “Aladdin” (1992) o por protagonizar películas como “Jumanji” (1995), “Mrs. Doubtfire” (1993) o “Flubber” (1997) , entre muchas otras.

Pero también era de sobra conocida su faceta “gamer”, y su pasión por la saga de videojuegos “Zelda”. Hasta tal punto, que a su hija le puso el nombre de Zelda Williams en honor a la princesa que da título a los juegos. Cuenta la historia que el actor y su esposa jugaron a la primera entrega durante el embarazo, y por eso su hija se llama acabó llamándose así.

Y Zelda Williams, a su vez, y en honor a su padre, hizo una retransmisión benéfica en Twitch, jugando a “Zelda: Breath of Wild” y recaudando fondos para la fundación para enfermedades mentales “Brain & Behavior Research Foundation”.

Además, en homenaje a Robin Williams, los desarrolladores escondieron en ese título un “easter egg”, que no es sino un personaje inspirado en el actor, llamado Dayto.

Imagine Dragons

Los integrantes del conocido grupo de pop-rock “Imagine Dragons” no son solo famosos por “hits” como “Demons” o “Radiactive”, sino por el tema “Warrios”, que hicieron en 2014 para el rey de los videojuegos, el juego “League of Legends” y que sonó en la final mundial.

Y es que los miembros de la banda, además de músicos, son jugadores de “LoL”, algo que han confesado en varias ocasiones y, de hecho, hay en internet vídeos de retransmisiones suyas jugando.

Además, el año pasado se convirtieron en inversores de “Rogue”, un equipo competitivo de “League of Legends”.

Según el manager de la banda, Mac Reynolds, la razón venía de esta pasión: “Nos encantan los juegos y los ‘eSports’, y hemos estado buscando nuevas formas de contribuir a la comunidad” dijo en declaraciones recogidas por medios como Xataka.

