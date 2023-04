Fotogalería: Momentos históricos del Maratón de Bostón

EFE.- La mexicana Madaí Pérez, la mujer hispana que más rápido ha corrido la distancia de 42 kilómetros 195 metros, comentó que el maratón de Boston de los atentados, sucedido hace 10 años, fue un antes y después de su vida.

“El maratón de Boston del 2013 cambió mi manera de ver la vida, me di cuenta que como humanos somos algo volátil, estás haciendo lo que te gusta en un lugar que crees seguro y no lo estás; ese día aprendí a no tener miedo a la muerte”, aseguró a Efe la corredora, con un registro de 2h 22:59 en la prueba madre del atletismo, logrado en Chicago en el 2006.

Pérez fue séptima en el Maratón de Boston del 15 de abril del 2013, su maratón más doloroso porque minutos después de alcanzar la meta, sufrió la conmoción del atentado ocurrido a unas cuadras de su hotel, en el que fueron asesinadas tres personas, más uno más días después.

Por primera vez en la historia del Maratón de Bostón, a las mujeres se les permitió participar en la carrera de 26 millas y 385 yardas desde Hopkinton a Boston. Las felices corredoras son (de izquierda a derecha) Nina Kuscik, Boston; Kathy Miller, Syracuse, Nueva York; Elaine Pedersen, San Francisco; Ginny Collins, Boston; Pat Barrett Shore, Athletic Club, Nueva Jersey; Frances Morrison, Dallas y Sara Mae Berman de Cambridge, MA. Bostón, Estados Unidos. 17 de abril de 1972. Foto: © Colección Bettmann / Gettyimages.

Una feliz corredora estadounidense, Rosie Ruiz, de Nueva York, cuenta con el apoyo de dos policías de Boston, mientras se dirige al vestidor después de ganar la 84.ª maratón BAA de 26 millas y 385 yardas aquí. Su tiempo ganador fue 2:31.56. Tras una investigación posterior, se concluyó que Rosie se había saltado la mayor parte de la carrera, y que viajó en metro hasta unirse al pelotón a 1,6 km. Bostón, Estados Unidos. 21 de abril de 1980. Foto: © Colección Bettmann / Gettyimages.

“Aquel lunes aprendí a decirle a quienes están conmigo cuanto los quiero; ese día nos sabíamos si había más bombas en el hotel, en el cuarto o en los pasillos. Después de la segunda explosión todo podía pasar“, señaló.

A las 14:50 horas, en la Boyston Street, avenida donde está la meta del maratón más viejo del mundo, dos hermanos hicieron explotar un par de bombas caseras que causaron la muerte instantánea al niño de ocho años Martin Richard, a la estudiante china de 23, Lingzi Lu y a la estadounidense de 29 Krystle Campbell.

Días después uno de los asesinos mató al policía Sean Collier, de 27 años.

El atentado ocurrió en un momento en el que arribaban a la meta los competidores recreativos, ninguno de los cuales fue alcanzado por las explosiones.

Madaí destacó que a pesar del dolor, Boston, cuya edición 127 se llevó a cabo el día de hoy, continuó fuerte y los corredores profesionales y recreativos vencieron al miedo y siguieron adelante.

Al referirse a la prueba en la que fue de las mejores del mundo por más de una década, Madaí recordó que el maratón es como la vida, una incógnita en la que cualquier imprevisto puede suceder en cualquier momento.

Andre Viger de Quebec levanta los brazos en señal de victoria, mientras rompe la cinta en la línea de meta para ganar la competencia en silla de ruedas en la 91.ª maratón de Boston. Su tiempo ganador es 1:55:42. Bostón, Estados Unidos. 20 de abril de 1987. Foto: © Colección Bettmann / Gettyimages.

Mujeres líderes de izquierda a derecha: Lidiya Grigoryeva (F6), Jelena Prokopcuka (F2) y Madaí Pérez (F4) suben Heartbreak Hill en Newton durante el maratón de Boston. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © John Blanding / The Boston Globe vía Getty Images).

“En el maratón puedes hacer el mejor entrenamiento y el día de la competencia algo puede suceder; así es la vida, no sabemos lo que pasará mañana en un mes, en un año y me preguntó por qué no vivir el día de hoy”, apuntó.

Directora del Instituto del deporte en el estado de Tlaxcala, centro de México, a los 43 años la deportista sigue ligada al atletismo de manera recreativa.

Aunque ya no corre la mítica distancia de 42 kilómetros 195 metros, la mexicana imagina que un día regresar a Boston, donde fue tercera en el año 2007, tal vez a ver correr a sus hijos o a correr con ellos sin afán competitivo.

“Hacerlo de manera simbólica sería algo hermoso”.

Esta año, el keniano Evans Chebet, que revalidó su título de 2022 en categoría masculina, y su compatriota Hellen Obiri, en la femenina, ganaron este lunes la 127 edición del Maratón de Boston, el más antiguo del mundo.

Segunda explosión cerca de la línea de meta de la maratón 117 de Boston. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © David L. Ryan / Getty Images.

Una persona que resultó herida en una explosión cerca de la línea de meta del maratón 117 de Boston es retirada del lugar en una silla de ruedas. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © David L. Ryan / The Boston Globe vía Getty Images.

Un hombre consuela a una mujer herida, en la acera, después de la primera explosión, del atentado terrorista de 2013, cerca de la línea de meta del maratón de Boston. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © John Tlumacki/The Boston Globe vía Getty Images.

Una mujer es llevada en una ambulancia después de que resultó herida por una de las dos bombas que explotaron durante la maratón de Boston, cerca de Copley Square. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © Jim Rogash/Getty Images.

Una corredora reacciona después de que explotaran dos bombas durante la maratón número 117 de Boston. Boston, Estados Unidos. Foto: © Alex Trautwig / Getty Images.

Dos pies manchados de sangre de un hombre cuelgan afuera de una ambulancia afuera de una carpa médica ubicada cerca del final del 117º maratón de Boston después de que dos bombas explotaran en la ruta del maratón. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2013. Foto: © Jim Rogash/Getty Images.

Un miembro del escuadrón antibombas investiga un objeto sospechoso en la carretera cerca de Kenmore Square después de que explotaran dos bombas durante la 117.ª edición del maratón de Boston, tres personas murieron y 264 resultaron heridas. Foto: © Alex Trautwig / Getty Images.

Un corredor se detiene con la bandera de Singapur en uno de los sitios conmemorativos del bombardeo de la maratón de Boston en el 10º aniversario en Boston, Massachusetts, EE. UU. El 15 de abril de 2013 Los hermanos Tsarnaev, Tamerlan y Dzhokhar, detonaron dos bombas de olla a presión cerca de la línea de meta, matando a tres espectadores e hiriendo a más de 250. Bostón, Estados Unidos. 15 de abril de 2023. Foto: © CJ Gunther / EFE.

El keniano Evans Chebet se proclama vencedor de la prueba masculina del 127 Maratón de Boston. 17 de abril de 2023. Foto: © Herb Swason/ EFE.

