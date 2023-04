Fotogalería: Un mexicano en los World Press Photo por visibilizar los daños de agroquímicos en los cultivos de flores

Hermoso Veneno se llama el proyecto fotográfico que documenta Cristopher Rogel Blanquet Chávez (Ciudad de México, 1984) sobre los daños a la salud pública asociados al uso de agroquímicos en la industria floricultora en la región de Villa de Guerrero, Estado de México, que ha ganado el World Press Photo regional América del Norte y Centroamérica en la categoría proyectos a largo plazo.

Cristopher cuenta que tomó conciencia de esta problemática de salud pública, hace más de 20 años, cuando escuchó de su padre la historia de una persona que podría tener cáncer por trabajar fumigando en el cultivo de flores.

“Años después, cuando soy periodista y en una búsqueda laboral, me sugieren que haga un tema sobre medio ambiente, recuerdo esta historia y entonces tomo la decisión de documentarla. Técnicamente empecé hace 3 años.”

02.- Sebastián, de dieciocho años, está acostado en su cama en la región de Villa Guerrero. Su madre, Petra, le pone calcetines para que no tenga frío. 22/03/2020 Villa Guerrero, Estado de México, México. Durante la mayor parte de mis visitas a la región de Villa Guerrero, me quedé en la casa de Sebastián. A menudo fui testigo de las largas horas que este niño pasaba acostado en su cama mientras su padre iba a trabajar en los campos de flores y su madre hacía las tareas del hogar. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

Pegado a una cámara

Antes de ello, el acercamiento a la fotografía fue cuando de niño Rogel recibió de manos de su madre una cámara fotográfica.

“Mi mamá trabajaba vendiendo equipo fotográfico. Yo no tenía pretensiones de ser fotógrafo pero siempre tenía la cámara desde que era pequeño y yo hacía las imágenes de la familia, de mis perritos, de mi hermano cuando nadaba”, rememora Rogel.

En 2014 cuando asistió a la exposición de la World Press Photo y vió un trabajo de Jérôme Sessini sobre Ucrania, decidió ser fotoperiodista. “Entonces empecé mi transición de reportero de prensa escrita a fotógrafo, pero siendo justos con mi hermosa madre, ella plantó la semillita desde que era bebé, casi casi”.

03.- Vista aérea de la región de Villa Guerrero, cientos de hectáreas están cubiertas por invernaderos utilizados para el cultivo de flores. 01/10/22 Villa Guerrero, Estado de México, México. La mayor parte de la actividad florícola de la región se realiza bajo lonas plásticas. Las casas de las personas se pierden en un mar de plástico. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

Veneno en la flor

“Estudios médicos concluyentes vinculan los componentes de pesticidas y fertilizantes con la recurrencia de malformaciones congénitas, leucemia, linfoma, ceguera degenerativa, mortinatos, infertilidad y cáncer. Las autoridades e instituciones locales han pasado por alto, en gran medida, las demandas de atención médica de la población en el cinturón de flores de México.” Señala la información para prensa de Rogel Blanquet.

México ocupa el 4 lugar en el mundo en floricultura. Y Villa Guerrero representa la región con la mayor producción del país donde se exporta a varias partes del mundo principalmente al interior de la república mexicana y Estados Unidos.

El 65% de la mano de obra son mujeres. El corredor florícola de Villa Guerrero comprende 25 mil floricultores con un promedio de 1.5 hectáreas por productor. Según datos del Consejo Mexicano de la Flor.

Los campos de cultivos de flores de Villa Guerrero no son campos llenos de colores. Son extensas zonas con miles de invernaderos. Son montes cubiertos de plástico blanco.

La idea de hacer trabajos de largo aliento como Hermoso Veneno surgió en el 2016 cuando en el periódico El Universal el editor de fotografía Federico Gama alentó a Cristopher a realizar coberturas más amplias a diferencia del diarismo que hacía.

“Federico me decía que las historias que más trascendían eran la más íntimas, las que se cocían a fuego lento… fue mi maestro de manera involuntaria”, recuerda Rogel.

04.- Un hombre fumiga un campo de gerberas dentro de un invernadero en la región de Villa Guerrero. Aunque es necesario el uso de ropa y equipo de protección para esta actividad, lo único que lleva puesto es un cubrebocas. 21/03/20 Villa Guerrero, Estado de México, México. La exposición directa a los fumigantes provoca diarrea, vómitos, intoxicación, dolor en los ojos e irritación de las vías respiratorias. Según las indicaciones de advertencia del envase del producto químico: no existe antídoto ni tratamiento específico, las dolencias deben considerarse sintomáticas. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

Tobogán de emociones

Para este proyecto premiado una figura importante fue Doña Petra (madre de Sebastián) quien le abrió las puertas de su casa para empezar este trabajo documental. A partir de ella surgían los otros contactos con floricultores.

“Imagínate que desde el primer día me hospedé en su casa como si yo fuera uno más de la famila. Era tan noble la señora que sin ella no existiría este trabajo. Incluso, es una de las fotos importantes (Foto 30) porque es, de alguna manera, darle un tributo. Porque lamentablemente murió en la pandemia, pero ella fue mi cómplice, fue la que me ayudó a poder entrar ahí.” Reconece Cristopher.

El fotógrafo está contento porque el premio le ayudará a seguir contando historias laboralmente, pero también es el acento de que existen cosas que no deberían de ocurrir aquí en México. De hecho, en la llamada para entrevistarlo, se escucha emocionado y a la vez nervioso.

“A mí me gustaría que las autoridades pongan énfasis en el problema de salud pública. Que manden médicos para dar rehabilitación, que haya regulaciones de estos productos, que se prohíban como están prohibidos en otros países, para que la gente que se dedica al campo busque otras alternativas más amigables. Ellos no contaminan por maliciosos, es parte de su trabajo.”

“Yo no estoy en contra de la actividad, no quiero que parezca que mi trabajo está denunciando una actividad o que quiero que sea prohibida. No. Esta industria da de comer a miles de familias trabajadoras honestas que luchan por sacar adelante a su familia, pero sí me gustaría que se visibilice este problema de salud para que entonces las personas indicadas puedan aportar algo y generen un cambio para bien.” Explica el fotoperiodista.

05.- Interior de la iglesia de San Miguel, Villa Guerrero, decorado con flores cultivadas en la región. 19/03/2020, Villa Guerrero, Estado de México, México. La religión juega un papel muy importante en Villa Guerrero. Todas las festividades que se realizan en la comunidad giran en torno a las fiestas católicas y las personas decoran profusamente con flores cultivadas en la región. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

Reconocimientos

Los 24 ganadores y las 6 menciones honoríficas de estos premios regionales muestran historias en primera línea de conflicto, cultura, identidad y migración. Fueron seleccionados entre 3,752 participantes procedentes de 127 países. Los trabajos fueron evaluados por seis jurados regionales.

Posteriormente, todos los ganadores fueron elegidos por un jurado mundial compuesto por los seis presidentes de los jurados regionales junto con el presidente del jurado mundial, Brent Lewis, editor de fotografía del New York Times y cofundador de Diversify Photo, informa la World Press Photo.

Entre los ganadores regionales se elegirán cuatro ganadores mundiales (uno por categoría), que se anunciarán en línea el próximo 20 de abril.

Cristopher acaba de recibir en febrero de 2023 el Premio a la Excelencia de los Pictures of The Year. En el 2021 obtuvo segundo lugar en el Internacional Photo Awards; Bronce en los Budapest Photo Awards y Premio Cuartoscuro Nuestra Huella en el Planeta.

06.- Un trabajador con equipo de seguridad fumiga rosas dentro de un invernadero en la región de Villa Guerrero. 20/03/2020, Villa Guerrero, Estado de México, México. Los fumigantes altamente tóxicos son una nube venenosa, cuyo olor, no sólo prevalece en toda la región, sino que se ha vuelto para los habitantes tan natural como el aire que se respira. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

“No perder la empatía es darte cuenta de que el premio no es más importante que la historia que uno cuente. El periodista trabaja con historias ajenas de personas que en su momento nos dan la confianza de entrar a su casa de conocer sus traumas, de conocer sus miedos, sus alegrías y si nosotros no lo valoramos y ponemos por encima estos reconocimientos me parece que ahí es donde ya se pierde el piso.” Remarca Rogel.

Cristopher colabora con el Courier Journal, Getty Images, New York Times, Médicos sin fronteras. También ha apoyado en distintos proyectos comerciales y de ficción con empresas como Televisa y Univision.

Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte por la Secretaría de Cultura de

México, además de ser profesor de fotoperiodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su obra se ha expuesto en México, China, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Bolivia, Austria.

“La fotografía ha sido algo maravilloso porque me ha permitido conocer historias, tener el privilegio de contar historias que no solo me golpean a mí sino que golpean a otras personas, y poder mostrarlas en aras de fomentar un cambio”. Concluye Cristopher.

07.- Gael, quien sufre de síndrome de Down, está sentado en medio de un campo de flores en la región de Villa Guerrero. 05/02/2022 Villa Guerrero, Estado de México, México. Para tomar esta foto, primero les expliqué a los padres de Gael mi trabajo en la comunidad documentando los problemas de salud causados por los agroquímicos. Me invitaron a registrar su rutina diaria de trabajo en los campos, de la que Gael forma parte. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

08.- Celerina Guadarrama ayuda a su hijo Gael, quien tiene síndrome de Down, a caminar por un campo de flores en la región de Villa Guerrero.04/02/2022, Villa Guerrero, Estado de México, México. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

09.- Una cabra pastando en un campo entre los invernaderos de la región de Villa Guerrero. 21/03/2020, Villa Guerrero, Estado de México, México. La contaminación ambiental causada por los agroquímicos no solo se limita a la exposición e inhalación de componentes tóxicos, sino que también se extiende a la dieta regional. El ganado que se mantiene alrededor de los invernaderos se alimenta de forraje envenenado. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

10.- Celerina Guadarrama en compañía de sus dos hijos, Gael, y Monserrat, que la ayuda en el campo. Los tres esperan dentro de la camioneta familiar después de regresar del trabajo. 05/02/2022, Villa Guerrero, Estado de México, México. Monserrat, la hermana de Gael, está estudiando para obtener una licenciatura. Entiende los problemas de salud que provocan los agroquímicos en la floricultura y quiere un futuro profesional lejos de esta actividad. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

11.- Vista aérea de un árbol y una casa rodeada de invernaderos de flores en la región de San Martín, Estado de México. 30/01/2022, San Martín, Tenancingo, Estado de México, México. San Martín es un pueblo cercano a la región de Villa Guerrero. Como no hay más espacio para cultivar flores en Villa Guerrero, la industria de las flores cortadas se ha extendido a los pueblos cercanos. La floricultura como actividad económica es muy rentable, por lo que se limpia la flora regional para instalar invernaderos. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

12.- Sebastián espera en su silla de ruedas frente a un punto de recolección de basura para envases vacíos de agroquímicos, en la región de Villa Guerrero. 11/03/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. Paseando con Don Tino y Sebastián nos encontramos con este punto de acopio y Don Tino me permitió tomar una foto de Sebastián frente al vertedero ya que era una forma de relacionar la causa con la consecuencia. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

13.- Sebastián, en su silla de ruedas en la calle, mirando a una niña andar en bicicleta, en la región de Villa Guerrero. 02/02/2022, Villa Guerrero, Estado de México, México. Don Tino, el padre de Sebastián, dejó a su hijo en la calle, a unos pasos de él, mientras hacía ramos de flores para vender en el mercado. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet

14.- Don Tino y Sebastián en una reunión familiar en casa de Carmelita en la región de Villa Guerrero. Carmelita es una niña que tiene encefalomalacia. 03/02/2022, Villa Guerrero, Estado de México, México. En la familia de Carmelita también hay otros miembros con problemas por agroquímicos, como Marisela (la mujer que mira su celular en la fotografía) quien ha tenido dos mortinatos y actualmente está en tratamiento para quedar embarazada porque no puede tener hijos. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

15.- Carmelita, que tiene dieciséis años y fue diagnosticada con encefalomalacia al nacer, está acostada en su cama. Aunque aparenta ser solo una niña, Carmelita tiene 16 años. Debido a su condición, sufre de fotosensibilidad, por lo que nunca sale de su habitación. 21/11/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. La madre de Carmelita me dio pleno consentimiento para tomar estas fotos de su hija después de que le expliqué mi proyecto de fotodocumental. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

16.- Mano de Carmelita, niña de dieciséis años que padece encefalomalacia desde su nacimiento. 21/11/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. La mamá de Carmelita me explicó que la fotosensibilidad que produce la encefalomalacia le causa mucho dolor a Carmelita, por lo que no puede salir de la oscuridad de su cuarto. Su madre me dio su consentimiento para tomar estas fotografías después de que le expliqué detalladamente mi proyecto. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

17.- Primer plano de un “biberón” utilizado para preparar agroquímicos previo a la fumigación en cultivos de flores en la región de Villa Guerrero. 03/12/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. Los fumigantes se diluyen en bidones de 200 litros con agua, cantidad suficiente para rociar varias parcelas de cosecha. Usan biberón porque tiene medidas que facilitan la preparación de los químicos. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

18.- Vista al amanecer de un almacén de agroquímicos en la región de Villa Guerrero. 16/05/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. En la región existen cientos de establecimientos que se dedican a la venta de productos químicos para el cultivo de flores. A pesar de que los envases de los agroquímicos advierten del peligro que genera la exposición directa, la mayoría de la población de la región no toma las precauciones necesarias durante su uso. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

19.- Algunas personas descansan dentro de los estantes de un camión que se usa para almacenar flores mientras se transporta. La camioneta está estacionada en el mercado de flores de Villa Guerrero. 16/05/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. La Finca es el nombre del mercado donde los productores de la región llevan sus flores al por mayor. La actividad comienza de madrugada, por lo que son muchas las personas que duermen dentro de sus vehículos una vez finalizadas las rebajas. El problema de dormir en la parte trasera de estos camiones es que respiran directamente y por períodos prolongados los restos de los químicos rociados sobre las flores. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

20.- Un hombre vende sus flores exhibiéndolas en su auto estacionado en el mercado de flores de Villa Guerrero. 16/05/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. La Finca es el nombre del mercado donde los productores de la comarca llevan sus productos al por mayor. En este mercado se venden diariamente toneladas de flores para ser enviadas a todo el país e incluso al exterior. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

21.- Don Tino fumiga flores dentro de un invernadero en la región de Villa Guerrero. 02/04/2022, Villa Guerrero, Estado de México, México. Villa Guerrero es una comunidad muy unida en la que la actividad económica de todos gira en torno a la cultura de las flores. Es muy fácil que las historias de las personas se interconecten. En este caso Don Tino trabaja para Don José, un hombre que nació con un tumor en la espalda pero años después ya consecuencia de complicaciones tuvo que amputarse el pie. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

22.- Un hombre duerme en el borde de su camioneta mientras exhibe sus girasoles a la venta en el mercado de flores de Villa Guerrero. 21/08/2022 Villa Guerrero, Estado de México, México. En una de mis visitas al mercado de flores documentando la actividad comercial de la industria, vi a este hombre dormido. No lo desperté, solo tomé la foto. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

23.- Don José se está bañando en casa, nació con un tumor en la espalda, y años después por complicaciones le tuvieron que amputar el pie. 03/12/2021, Villa Guerrero, Estado de México, México. Don Tino, el padre de Sebastián, me presentó a Don José, el hombre a quien trabaja para el cultivo de flores. Desde nuestro primer encuentro le hablé de mi proyecto documentando los problemas de salud que provocan los agroquímicos en el cultivo de flores. Me dio pleno consentimiento para documentar a su familia y sus actividades diarias. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

24.- Josué, hijo de don José, lleva flores cortadas en la parcela de su padre en la región de Villa Guerrero. 12/03/2021 Villa Guerrero, Estado de México, México. En la región es costumbre que toda la familia se involucre en el cultivo de las flores. Los padres se dedican principalmente a la fumigación y actividades más pesadas mientras que los más jóvenes ayudan en las actividades más sencillas como llevar flores. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet

25.- Después de empacar ramos de flores, Josué, hijo de don José, juega con un vehículo de plástico en su casa de la región de Villa Guerrero. 12/03/2021 Villa Guerrero, Estado de México, México. Josué es un niño que está en la escuela primaria y aún disfruta jugar después de ayudar a sus padres en el campo. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

26.- Alicia es una joven de 16 años que nació con síndrome de Down y come en su casa en la región de Villa Guerrero. 01/10/2022 Villa Guerrero, Estado de México, México. La madre de Alicia me dio pleno consentimiento para tomar estas fotos de su hija después de explicarme mi proyecto. Viven en una pequeña casa en una ladera en medio de invernaderos en el borde de la comunidad. La mayor parte de su casa está hecha de desechos y cubierta con lonas de plástico. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

27.- Recuerdo del festejo del cumpleaños de Alicia por los 15 años; la fotografía se cubre con una bolsa de plástico para evitar que se ensucie. 01/10/2022 Villa Guerrero, Estado de México, México. Alicia es hija única, por lo que está al cuidado de todos sus familiares. Su madre vende tortillas. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

28.- Mia, la sobrina de Sebastián, juega en la casa de Don Tino en la región de Villa Guerrero. Su madre Claudia divide su tiempo entre cuidar a Sebastián y trabajar en el campo. 20/08/2022 Villa Guerrero, Estado de México, México. Claudia es la madre de Mia y, al igual que el padre de Sebastián, está al tanto de mi actividad documentando los problemas de salud que provocan los agroquímicos en cinturón de flores. Sebastián tiene dos sobrinas que juegan en su casa todos los días. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.

29.- Reunión familiar en casa de Don Tino y Doña Petra, padres de Sebastián. 18/03/2020 Villa Guerrero, Estado de México, México. La familia extendida de Sebastian vive en una pequeña casa al lado. Todas las noches se reúnen para hablar de su día y tomar un café. Todos me dieron la bienvenida. Foto: © Cristopher Rogel Blanquet.