El fotoperiodista John Moore comparte sus experiencias tras un año captando la guerra de Ucrania

La invasión de Ucrania cumplirá un año y según una investigación realizada por Ipsos a 19,000 personas menores de 75 años, entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre de 2022, casi el 64% de los adultos declararon seguir de cerca las noticias sobre el conflicto.

Desde hace casi un año, Ucrania sufre constantes ataques de Rusia, con un balance de más de 100,000 muertos y heridos en los frentes ucranianos, además de 300,000 muertes de civiles, según cálculos del jefe del ejército noruego.

El interés suscitado por el conflicto ha reforzado que los ciudadanos de la mayoría de las naciones occidentales se mantengan firmes en su apoyo a Ucrania, sobre todo después de ver de cerca los devastadores resultados de la disputa contra los rusos, afirma Ipsos. Sin embargo, la visión más detallada y sensible de los afectados por el conflicto solo es posible gracias al objetivo de fotógrafos como John Moore, fotoperiodista de Getty Images.

Galardonado por su labor fotoperiodística, Moore ha seguido varios enfrentamientos a lo largo de su carrera y, según él, los ataques a Ucrania no se parecen a ningún conflicto que haya presenciado.

Oksana, mira el segundo piso destruido de su hogar mientras busca artículos rescatables el 25 de abril de 2022 en Hostomel, Ucrania. Las tropas rusas dispararon contra la casa el 7 de marzo de 2022 cuando su madre y su abuela estaban abajo. Fueron evacuados ilesos a Kiev, antes de que toda la familia se trasladara al oeste, a Vinnytsia. Mientras Rusia concentraban su ataque en el este y el sur del país, los residentes de la región de Kiev regresan para evaluar el costo de la guerra en sus comunidades. Hostomel, Ucrania. 25 de abril de 2002. Foto: © John Moore/Getty Images.

Olexiy Pshenychnykh, de 85 años, descansa en su casa dañada por la guerra al este de Kharkiv el 18 de mayo de 2022 en Vilkhivka, Ucrania. Las personas mayores de la ciudad dependen de la ayuda humanitaria, ya que los pagos mensuales de su pensión gubernamental fueron suspendidos debido a los enfrentamientos. Vilkhivka, Ucrania. 18 de mayo de 2022. Foto: © John Moore/Getty Images.

Aquí, una entrevista con el fotoperiodista John Moore:

¿En qué se diferenció la guerra de Ucrania de otros conflictos que ha fotografiado o visto fotografiados?

Jonh Moore (JM): Cuando llegué a Ucrania en abril, el conflicto ya había entrado en su segundo mes. Incluso entonces, muchos ucranianos empezaban a preocuparse de que el mundo se olvidara de ellos y de su sufrimiento. En general, los ucranianos acogen muy bien que los fotoperiodistas internacionales, especialmente los estadounidenses como yo, cuenten su historia. Quieren que documentemos esas terribles atrocidades para que el mundo y la historia nunca las olviden.

Otro aspecto único de trabajar en Ucrania son los peligros. En este conflicto, el principal peligro es la metralla de los bombardeos, especialmente para los fotógrafos que trabajan en zonas de primera línea. En Afganistán e Irak, existía el gran riesgo de secuestro, cosa que no ocurre tanto en Ucrania, donde las líneas del frente están más definidas.

¿Puede hablarnos un poco del elemento humano y de la emoción que vio allí?

JM: Como en la mayoría de los países, en Ucrania antes de la guerra había divisiones políticas muy profundas, y muchos ciudadanos no eran partidarios del presidente Zelensky. La invasión rusa del país, por supuesto, lo cambió todo y unió a la mayoría de los ucranianos en torno al antiguo cómico y actor. Incluso muchos habitantes del sur y el este de Ucrania, donde el ruso es la lengua materna, apoyaron al gobierno de Kiev.

Como fotoperiodista, tuve un acceso bastante abierto para fotografiar a gente en condiciones difíciles y ellos se mostraron abiertos a mostrar esa realidad. La gente me permitió entrar en sus casas y me mostró cómo vivían entre los escombros de sus vidas anteriores. Muchos se mostraron muy abiertos a que los fotógrafos cubrieran los funerales de sus seres queridos. Estaban afligidos, pero orgullosos de su dolor, y querían que el mundo lo viera.

Soldados de Defensa Territorial de Ucrania corren mientras están en una posición expuesta a las tropas rusas mientras patrullan cerca de la línea del frente el 22 de mayo de 2022 cerca de Ruska Lozova, Ucrania. Las fuerzas rusas habían ocupado Ruska Lozova durante dos meses antes de que las tropas ucranianas las hicieran retroceder. Lozova, Ucrania. 22 de mayo de 2022. Foto: © John Moore/Getty Images.

Cuerpo de un soldado ruso yace en el campo de batalla el 17 de mayo de 2022 en Malaya Rohan, Ucrania. Foto: © John Moore/Getty Images.

¿Hay algún recuerdo concreto que se le haya quedado grabado?

JM: Un día estaba volando mi dron y haciendo fotos de la destrucción generalizada de un barrio de Hostomel, situado en una antigua línea del frente en las afueras de Kiev. Desde el aire, observé que alguien sacaba pertenencias de una casa gravemente dañada. Así que aterricé el dron, me acerqué a la casa y me reuní con Oksana. Me condujo a través de la escalera en ruinas de su casa hasta el desastre que había sido el piso superior de su casa. Parecía que había sido alcanzado por un tornado, pero no, dijo que había sido un cohete ruso. Su madre y su abuela estaban en casa en ese momento, pero sobrevivieron. Ahora estaba recogiendo lo que pudo salvar. La franqueza y la naturalidad con que contó la historia de su familia me impresionaron. Sin hipérboles ni melodrama, solo los hechos.

En un plano más personal, hubo una ocasión en la que mi ayudante intentaba rodear un enorme agujero en un puente. La bomba, probablemente un mortero, también había volado las barandillas. Se desvió demasiado a la derecha y, desde el asiento del copiloto, vi que estaba colgando del puente. La rueda delantera se salió, el eje tocó fondo y, justo cuando pensaba que íbamos a caer por el barranco, él tiró hacia la izquierda y el vehículo volvió a saltar sobre el puente. A partir de entonces, conduje yo.

¿Cuál era su objetivo con estas imágenes, qué historia quería contar?

JM: Mi objetivo era hacer una contribución visual lo más fuerte posible al increíble canon de fotografía de conflictos que ha surgido de esta trágica y prolongada historia. Muchos de los mejores fotoperiodistas, tanto ucranianos como internacionales, que han cubierto la guerra en Ucrania han captado momentos verdaderamente históricos. Ningún fotógrafo puede “adueñarse” de esta historia. Es demasiado amplia y duradera para eso. Sin embargo, todos podemos contribuir a esta cobertura trágicamente histórica. Algunos fotoperiodistas, por supuesto, han tenido un papel destacado en esa cobertura, que ha requerido una valentía y una dedicación extraordinarias.

Un cuervo se sienta encima de una bandera ucraniana en la sección militar de un cementerio el 11 de febrero de 2023 en Kharkiv, Ucrania. Mientras tanto, Rusia lanzó una nueva ofensiva de invierno en la región de Donbas, en el este de Ucrania. Kharkiv, Ucrania. 11 de febrero de 2023. Foto: © John Moore/Getty Images.

Trabajadores del transporte público barren escombros de guerra en un antiguo vecindario de primera línea el 25 de mayo de 2022 en Kharkiv, Ucrania. A los trabajadores se les han asignado tareas alternativas mientras las autoridades de la ciudad abren más rutas de metro y tranvía. Aunque los bombardeos rusos han cesado en gran medida en la ciudad, los ataques destruyeron muchas casas y grandes edificios de apartamentos, especialmente en la parte norte de la ciudad, dejando a miles de residentes sin servicios públicos o sin hogar. Kharkiv, Ucrania. 25 de mayo de 2022. Foto© John Moore/Getty Images.

A un año del inicio de la guerra en Ucrania, estos son los acontecimientos más importantes

¿Qué ha aprendido de su estancia en Ucrania?

JM: Para mí, he aprendido lo fuertes y resistentes que pueden ser las personas, a pesar de la increíble adversidad, la tragedia y el dolor. Cuando la gente ve que su causa es justa, puede ser mucho más fuerte y soportar mucho más de lo que nunca imaginó.

¿Qué espera que la gente se lleve de sus imágenes en Ucrania?

JM: Los fotoperiodistas desempeñamos un papel único a la hora de abrirnos paso entre las estadísticas y la propaganda estatal. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos, mostramos una versión de la realidad más verdadera y menos barnizada. Y lo digo porque la objetividad total no es realmente una opción. Me doy cuenta de que eso va en contra de la tradición, así que debo explicarlo.

Los fotoperiodistas estamos constantemente limitados por la falta de acceso y la pura aleatoriedad de lo que ocurre cuando nos encontramos en un lugar u otro. Pero hay más: todos vemos la realidad a través de los filtros de nuestras propias experiencias. Eso afecta a lo que elegimos fotografiar y al énfasis con el que retratamos a las personas en su entorno, tanto con las imágenes que captamos con la cámara como, lo que es igual de importante, en el proceso de edición posterior. Así que, en lugar de intentar reflejar una realidad completamente objetiva en nuestras fotografías, nuestro objetivo debería ser la justicia. Imparcialidad con las personas que fotografiamos, mostrándolas con la dignidad que se merecen, e imparcialidad con la historia, que lo hacemos lo mejor que podemos. En mis imágenes y vídeos de la guerra de Ucrania, espero que los espectadores vean la dignidad de quienes he fotografiado.

Vista desde el aire, el enorme parque logístico de Komodor yace en ruinas, luego de ser bombardeado e incendiado durante la invasión rusa el 19 de abril de 2022 cerca de Makariv , Ucrania. El ataque a principios de marzo, de 2002, destruyó unos 50 millones de dólares en medicamentos y materias primas médicas para la empresa farmacéutica ucraniana Farmac, según Forbes. Makariv , Ucrania. 19 de abril de 2002. Foto:© John Moore/Getty Images.

Vista de la Ciudad de Kiev el 28 de abril de 2022. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en su cuenta de Telegram que los ataques rusos golpearon los pisos inferiores de un edificio residencial en el distrito de Shevchenkivskyi. Kiev, Ucrania. 28 de abril de 2022. Foto: © John Moore/Getty Images.

Kolya y Olya, de 57 años, caminan a través de una tormenta de nieve mientras el sonido de la artillería retumba a su alrededor el 12 de febrero de 2023 en Chasiv Yar, Ucrania, en la región oriental de Donbas del país. Casi un año después de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, se informa que las fuerzas rusas han estado ganando terreno lentamente en una ofensiva de invierno, a un gran costo para ambas partes. Chasiv Yar, Ucrania. 12 de febrero de 2023. Foto: © John Moore/Getty Images

Retrato del foto periodista John Moore. Foto: © Getty Images

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado