VIOO: El puente entre empresas y fotógrafos

El paso de Nicolas Carayon por diversos negocios de fotografía y editoriales le abrió los ojos a la oportunidad que existía en el mercado para la comunidad de creadores audiovisuales entre las empresas que buscaban mejorar su presencia digital.

“Mientras trabajaba en un negocio de fotografía me di cuenta de que en América Latina había una gran oportunidad en la industria fotográfica, porque cada vez más empresas necesitan contenido visual de alta calidad y de forma muy rápida para poder tener una presencia en línea y crecer. Sin una buena imagen, tu producto o servicio no se vende, en cambio, una imagen de calidad es la clave para poder tener un negocio exitoso. Esto no se limitaba a una sola industria, pues nos buscaban de distintas verticales como hoteles, restaurantes, infraestructura e incluso para cubrir eventos corporativos”, dice Nicolas Carayon, cofundador y CEO de VIOO.

Fundadores: Carlos Barahona, Mathis Renard, Nicolas Carayon

Fecha de fundación: 2022

Facturación 2022: 11 millones de pesos

Expectativa de facturación 2023: 45 millones de pesos

Colaboradores: 23

Sitio web: vioo.mx

VIOO es un mercado que pone en contacto a empresas que buscan crear contenidos audiovisuales con una comunidad de fotógrafos profesionales especializados en distintas áreas. Además de este enlace, la empresa se encarga de la posproducción del material, el cual se entrega al cliente en menos de 48 horas.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Actualmente, las áreas donde la plataforma tiene mayor demanda son la inmobiliaria, comercio electrónico y minorista. En el mediano plazo, sin embargo, Nicolas no descarta que VIOO amplíe sus servicios hacia un modelo dirigido al consumidor. Durante su primer año de operación, VIOO realizó 2,500 sesiones y actualmente tiene una red de 1,500 fotógrafos que cubren 75 ciudades en el país. En 2023, la empresa tiene el objetivo de expandir sus servicios a Colombia, Perú y Chile.

Aunque VIOO trabaja en su mayoría con empresas tecnológicas, que tienen la necesidad de un servicio muy escalable, también colaboran con negocios más tradicionales como Palacio de Hierro, a quienes están digitalizando sus tiendas con tecnología 360 para mejorar la toma de decisiones del equipo ejecutivo. Otros de sus clientes actuales es DiDi Food, a quienes proveen de servicio de fotografía de comida en todas sus operaciones en América Latina.