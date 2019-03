Fridays for Future: el tsunami ambientalista de los escolares

Por Ralf Bosen

DW.- Este viernes, escolares y jóvenes de casi un centenar de países se proponen salir a las calles, en horario de clases. Más de 1,300 manifestaciones han sido planeadas. En Alemania las habrá en por lo menos 150 localidades. Se espera que sea la mayor protesta masiva realizada hasta la fecha por el movimiento “Fridays for Future” (Viernes por el futuro). El objetivo: forzar a los gobiernos a aplicar políticas en resguardo del clima.

“Los preparativos marchan en Alemania a toda máquina”, dice a DW el portavoz del movimiento en Brandeburgo, Vincent Bartolain. “Estamos organizados en diversos grupos locales, que planean todas las acciones, pero que reciben material informativo del grupo organizativo a nivel federal”. Se trata de volantes, adhesivos y pancartas, con leyendas como “no hay un plan B para el planeta”.

“Queremos que haya movimiento en la esfera política”, para que de una vez por todas se haga algo por la protección del clima en Alemania, indica Bartolain.

El joven, de 18 años, es miembro del partido de Los Verdes y candidato a diputado en las elecciones regionales que tendrán lugar el 1 de septiembre en Brandeburgo. Forma parte de una nueva generación, más comprometida que las anteriores en la política. Uno de sus modelos es la activista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 años, quien se manifiesta desde hace meses cada viernes frente a su escuela, demandando medidas para combatir el cambio climático. Thunberg, quien padece el síndrome de Asperger, fue incorporada por una revista estadounidense a la lista de los 25 jóvenes más influyentes del mundo.

Tomorrow we school strike for the climate in 1769 places in 112 countries around the world. And counting.

Everyone is welcome. Everyone is needed. Let’s change history. And let’s never stop for as long as it takes. #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #climatestrike pic.twitter.com/xpCLQN8icv

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 14, 2019