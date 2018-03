Gobierno de EU investiga a Facebook por prácticas de privacidad

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que está investigando a Facebook tras las denuncias y reportes periodísticos de la obtención y mal uso de información de usuarios de esta red social.

En un breve comunicado, la Oficina de Protección al Consumidor de esta dependencia, dirigida por Tom Pahl, señaló que actualmente se “tiene una investigación abierta no pública sobre estas prácticas”, ya que se toma “muy en serio los informes de prensa recientes que plantean preocupaciones sustanciales sobre las prácticas de privacidad de Facebook”.

Las acciones de Facebook se hunden como resultado. Tras iniciar la jornada con un precio de 160.82, las acciones de la compañía pierden un 5.19% y se cotizan en 151.12 dólares por título, de acuerdo con información del mercado de valores.

Statement by the Acting Director of @FTC’s Bureau of Consumer Protection regarding reported concerns about @Facebook's #privacy practices: https://t.co/n0eMCspNzO pic.twitter.com/WTjXz0YTGR

PUBLICIDAD

— FTC (@FTC) March 26, 2018