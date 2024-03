Gobierno no violó secreto fiscal con publicación del Expediente Grupo Salinas

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no transgredió el secreto fiscal con la publicación del Expediente Grupo Salinas, con el que argumenta un adeudo de más de 60 mil millones de pesos en impuestos por parte de empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Las 17 subcarpetas del expediente contienen documentos públicos y de acceso libre, y no divulgan los datos suministrados por el contribuyente ni tampoco declaraciones de impuestos enviadas al SAT, de acuerdo a una revisión realizada por Forbes México.

Los datos del Expediente Grupo Salinas fueron obtenidos de fuentes de acceso y consulta pública, ya que se encuentran disponibles en las páginas de la Bolsa Mexicana de Valores, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lee: El SAT se ha dedicado a extorsionar a empresarios: Salinas Pliego

El 21 de marzo la Oficina de la Presidencia publicó en sus redes sociales el Expediente Grupo Salinas, el cual muestra la ruta legal de cómo han tratado de cobrarle los impuestos al dueño de TV Azteca.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación señala que el personal oficial que intervenga en trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones de impuestos, y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

En el Expediente Grupo Salinas no hay documentos fiscales, patrimoniales o bancarios. Sin embargo, las carpetas contienen documentos vinculados con juicios relacionados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego, quien a través de redes sociales informó que denunciará al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, por presuntamente haber violado el secreto fiscal.

La información compartida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contiene las ligas de acceso para consultar los estados financieros de Grupo Elektra, Nueva Elektra y TV Azteca, los cuales cada trimestre son enviados al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores.

La consulta de esa información se accede a través del nombre de la emisora y navegando por la página de internet de la BMV se accede a ella. Es la información que está visible en el Expediente Grupo Salinas.

También en el Expediente Grupo Salinas están las versiones públicas de las sentencias dictadas en diversos juicios, así como los precedentes que sirvieron de soporte para motivar la defensa legal del empresario Ricardo Salinas Pliego frente al cobro de impuestos del SAT.

Salinas Pliego contra el SAT

El 20 de marzo de 2020, Ricardo Salinas Pliego aseguró que Grupo Salinas no ha dejado de pagar impuestos, contrario a lo que aseguró el presidente.

“Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos; nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Lee: Salinas Pliego demandará al vocero presidencial por publicar información fiscal

Salinas Pliego también acusó al SAT de extorsionar empresarios por lo que, dijo, sólo pagará lo que es correcto.

“Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ‘si me pagas la mitad te la perdono’ y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, expresó.

