Salinas Pliego demandará al vocero presidencial por publicar información fiscal

El empresario fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, anunció que demandará al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y a su equipo por difundir información sobre la deuda del conglomerado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Gobierno federal publicó en su sitio web el expediente con documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas, luego de que el SAT revelara que la deuda del conglomerado asciende a 63,000 millones de pesos.

El dueño de TV Azteca acusó a Ramírez Cuevas y a su equipo de violar la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.

“Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es ‘asunto público’. NO … hay un proceso judicial que tiene reglas”, escribió el empresario en su cuenta de X.

Así es Manuel, estos hdspm piensan que el país es suyo y pueden hacer lo que les dé su gana, pero estoy seguro que se van a topar con que la ley si es la ley y que en México existe (gracias a Dios) un poder Judicial que resiste y aplica la ley, por más que lo hayan querido… https://t.co/ONPQH0I4pe — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Te recomendamos: Gobierno Federal difunde en internet expediente de adeudos de impuestos de empresas de Salinas Pliego

El desplegado del Gobierno contiene los estados financieros del grupo, los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 por Grupo Elektra; los correspondientes a 2010, 2012 y 2014, de Nueva Elektra, y los de 2009, 2010 y 2013, de TV Azteca.

Están también sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que resultaron a favor del SAT.

Asimismo, se incluyen precedentes y sentencias públicas, relacionadas con los temas controvertidos por el Grupo Salinas, en los litigios pendientes de resolverse en el Poder Judicial.

Salinas Pliego insistió en que es falso que deba impuestos y aseguró que el tema es utilizado para desviar la atención de temas relevantes.

“(Ramírez Cuevas) Está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual, afuera de Palacio Nacional hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos en esta administración y están esperando a que les pongan atención”, añadió.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias