Google descarta abrir su región de nube en Querétaro este año

El director general de Google Cloud México, Julio Velázquez, anunció que la región nube que la compañía reveló para México a mediados del año pasado y que estará en Querétaro, todavía no tiene fecha de inicio de operaciones y descartó que esto vaya a ocurrir en este año.

En un encuentro con prensa en el marco del Google Cloud Summit México, que se realiza por segunda ocasión en el país, el directivo dijo que ya hay clientes como bancos que le piden que anuncie la fecha de inicio de operaciones para poder trazar el cronograma de sus proyectos de nube.

“Tengo pocos datos adicionales que compartir porque básicamente, si bien ya se está trabajando y dimos el anuncio desde hace año y medio, no hay una fecha de compromiso. Nosotros somos muy cuidadosos de estos temas porque ya tenemos identificado el sitio, ya sabemos cómo hacer una región en un país, lo hemos hecho en varios lugares, pero atrás hay muchas dependencias, permisos, proveedores. Vamos a muy buen ritmo y estamos a meses de poderlo anunciar”, respondió el director de Google Cloud México.

La de México será la tercera región de nube de Google en Latinoamérica. La primera fue en Brasil, abierta en 2017, y la segunda en Chile, en 2018. Sin embargo, dada la necesidad de tener infraestructura local para ayudar a sus clientes en temas de regulación y residencia de datos, Google anunció a mediados de 2022 que construiría una región nube en México como parte de una inversión de 1,200 millones de dólares que Sundar Pichai, CEO de Google, anunció en junio de 2022 en la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, California.

“Es importante no crear una falsa expectativa. Tengo varios clientes de banca que me están pidiendo que haga el anuncio oficial porque esto viene a resolver algunos temas, ayuda a temas de regulación, de residencia de datos. Me piden fechas para que de una vez armemos el cronograma de actividades. ¿Tú crees que yo no compartiría una fecha si ya la tuviera clara? Estaríamos ya haciendo el despliegue o el plan de trabajo”, respondió Julio Velázquez a pregunta de Forbes México.

“Sabemos de la necesidad, de la urgencia, estamos trabajando a marchas forzadas, queremos hacerlo de manera responsable, con los tiempos adecuados y no calentar el mercado con algo que después no se cumpla”, añadió el directivo mexicano, quien descartó que haya algo que los esté frenando y que incluso están tratando de anticipar un par de meses la puesta en operaciones.

Detalló que una vez que arranque la región de nube de Querétaro, pondrán a disposición de los clientes los productos más urgentes que hoy obtienen de la infraestructura de Google en Estados Unidos.

“Los tiempos de respuesta y nivel de servicio van a ser los mismos”, aseguró el director general de Google México este jueves.

Actualmente, Google tiene 39 regiones de nube en todo el mundo, más otras 13 anunciadas, cuenta con 118 zonas de disponibilidad, 187 puntos de borde de red y 24 inversiones en cables submarinos, que en total atienden a más de 200 países y territorios en todo el mundo.

Velázquez aseguró que incluso con la llegada de más empresas a México gracias al nearshoring, la región nube de Querétaro será suficiente para atender la demanda, por lo que en el corto o mediano plazo no ve la necesidad de incrementar infraestructura.

En febrero pasado, Microsoft anunció que para la segunda mitad del 2023, aunque sin precisar el mes, pondría en servicio su Región de Centros de Datos también en Querétaro, la segunda en su tipo de Latinoamérica —después de la de Brasil—.

