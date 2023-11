Así es la apuesta del CEO de Microsoft en inteligencia artificial

Seattle, Washington.- Satya Nadella, CEO de Microsoft, está convencido de que la inteligencia artificial (IA) y el uso de datos de una manera óptima traerá una nueva era para el ser humano. Él defiende que el uso de herramientas tecnológicas, como la IA o la optimización de los servicios de la nube, más allá de representar retos para los usuarios, están cambiando de forma positiva la forma en la que trabajamos.

En el marco del Microsoft Ignite, Nadella compartió algunos anuncios y datos como actualizaciones de su programa Copilot, plataforma presentada hace algunos meses y que ayuda a las personas a realizar cualquier tarea con base en inteligencia artificial en los productos más utilizados, logrando, por ejemplo, que la codificación sea más eficiente con GitHub, transformando la productividad en el trabajo con Microsoft 365, redefiniendo la búsqueda con Bing y Edge, y ofreciendo valor contextual en todas las aplicaciones y PC con Windows.

“La idea es que Copilot en algún momento esté integrada en todas las plataformas y el alcance para su uso sea mayor y en todas las industrias o tareas”, señaló Nadella.

Según datos de Microsoft, el 70% de los usuarios de Copilot dijeron que eran más productivos y el 68% dijo que mejoraba la calidad de su trabajo. El 68% dice que ayudó a impulsar el proceso creativo.

En general, los usuarios fueron un 29% más rápidos en tareas específicas (buscar, escribir y resumir), el 75% de los usuarios dijo que Copilot ahorra tiempo al encontrar lo que necesito en sus archivos y el 77% de los usuarios indicó que una vez que usa Copilot, no quiere dejarlo.

Perfeccionando el uso de la IA

El CEO de la empresa presentó una ampliación de Copilot con la integración para Microsoft 365, Microsoft Copilot Studio, Microsoft Copilot for Service, Copilot in Microsoft Dynamics 365 Guides y Microsoft Copilot for Azure.

Otros de los anuncios que Nadella realizó en la ciudad de Seattle en el Microsoft Ignite, fueron nuevas innovaciones en toda la flota de centros de datos, incluida la última IA con tecnología de silicio optimizado así como dos nuevos chips diseñados por Microsoft.

El Microsoft Azure Maia es un chip acelerador de IA diseñado para ejecutar capacitación basada en la nube e inferencia para cargas de trabajo de IA como modelos OpenAI, Bing, GitHub Copilot y ChatGPT.

Microsoft Azure Cobalt es un chip nativo de la nube basado en la arquitectura Arm optimizada para rendimiento, eficiencia energética y rentabilidad para cargas de trabajo de uso general.

Microsoft también anunció la disponibilidad general de Azure Boost, un sistema que hace almacenamiento y conexión en red más rápido trasladando esos procesos de los servidores host a hardware y software especialmente diseñados.

Algo que sin duda llamó la atención y que justo deja ver claramente la visión de Nadella en la integración de servicios y herramientas gestionadas con inteligencia artificial es Microsoft Fabric.

Microsoft Fabric remodela la forma en que trabajan los equipos con datos reuniendo a todos en una única plataforma impulsada por IA que unifica todos esos datos propiedades en una base de datos de nivel empresarial. Copilot en Microsoft Fabric también se integra con Microsoft Office y Teams para fomentar una cultura de datos para escalar el poder de la creación de valor de los datos en toda la organización.

“La IA es tan buena como los datos que la alimentan. Es por eso que Microsoft se compromete a crear una solución integrada y Experiencia simplificada para conectar sus datos a nuestras herramientas de IA”, señala la compañía.

Microsoft Ignite es el evento más importante de la compañía en donde diversos voceros incluyendo a Satya Nadella, muestran su visión y sus planes para el uso de plataformas ahora con IA y su evolución.

Actualmente, Microsoft es uno de los jugadores más importantes dentro de la industria de la inteligencia artificial. En marzo pasado anunció la disponibilidad de ChatGPT en su plataforma Azure OpenAI Sevice continuando la trayectoria de su interés por fortalecer sus servicios de IA desde enero con su extensión y alianza con OpenAI.

Con los anuncios en el Microsoft Ignite, tanto la ampliación de su plataforma Copilot, la generación de sus potentes Maia y Cobalt (chipsets para data centers), Microsoft Fabric, entre otros, es claro el interés de la compañía por mantenerse en la carrera de la consolidación de la IA en todas sus plataformas para todos los sectores.

