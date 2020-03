Google, PayPal y Apple, las marcas con más conexión emocional con los mexicanos

Google, PayPal y Apple son las marcas que más conectan con los mexicanos, según las emociones que les genera la interacción con ellas, reveló un estudio elaborado de la agencia MBLM The Brand Intimicy.

“Google con 73.6% está abarcando todo tipo de productos y servicios. Tenemos el Google Drive, Google Hangouts, es decir no es el buscador que conocíamos antes, es una marca que permite hacer todo. Da la facilidad de hacer, hablar, compartir documentos”, argumentó Cecilia Rodríguez, directora de diseño de la firma.

El estudio, que elabora la agencia desde hace 10 años, mide la conexión emocional que existe entre marca y consumidores “ya que el 90% de las decisiones las tomamos a partir de las emociones”, señaló Eduardo Gutiérrez, consultor de estrategia de MBLM en conferencia de prensa.

La muestra tomó en cuenta a Estados Unidos, México y Dubai e incluyeron 15 industrias, 6,200 encuestados y 56,000 evaluaciones de marcas. Las marcas fueron evaluadas del 1 al 100 de acuerdo con emociones como superación, identidad, gratificación, realización y nostalgia.

“Las marcas de tecnología y telecomunicaciones son marcas que conectan de manera muy importante con el consumidor porque ayudan a realizar procesos mucho más eficientes y facilitan la vida de los consumidores, además son marcas que innovan constantemente por lo que generan nuevas experiencias y nuevas emociones”, comentó Rodríguez.

Las otras empresas que le siguen en el top 10 son Microsoft, Samsung, Sony, Whatsapp, Huawei, Amazon y BBVA. El estudio tomó en cuenta a 15 industrias, que midieron de 2019 a 2020, de las cuáles seis marcas pertenecen al rubro de la tecnología y en general.

Lee: México en el top 5 de los países que más usan WhatsApp

En este año entraron Huawei, WhatsApp, Amazon y BBVA en el listado, destacando a Whatsapp en donde resaltan que el 17.3% de los mexicanos pasa más de seis horas al día, es la aplicación de mensajería más usada en México.

“La aplicación de mensajería tiene una funcionalidad para negocios, hoy en día reemplaza los mails y las juntas, y por eso la importancia llega a este número. En el caso de BBVA, con el cambio que tuvo, lo que hizo fue llegar a una experiencia global, es una marca nueva y bastante consistentes y profundiza en esta digitalización, es la banca digital del momento para los mexicanos. Desde 2017 no tenáamos un banco en el top 10”, agregó Rodríguez.

En el comparativo de las preferencias de mujeres contra hombres, las mujeres prefirieron Apple contra Google en primer lugar, PayPal contra Microsoft en segundo lugar, y Netflix contra PayPal en primer lugar.

“Apple tiene un enfoque mucho más estético en lo bonito y elegante e importancia por el diseño y por el otro lado Microsoft están enfocados en lo funcional. Las mujeres prefieren BBVA y los hombres Citibanamex porque tiene bastante iniciativas enfocadas en las mujeres que es el Women’s Day dirigido a mujeres universitarias tratan de comunicar esta idea de equilibrar la diversidad de genero en el banco, hay intentos y esfuerzo grandes para esta inclusión”, explicó Rodríguez.

Mientras que en el top 10 de marcas mexicanas, considerando que varias han sido adquiridas por multinacionales, se encuentra en primer lugar Bimbo, Flexi, Cinépolis Marinela, Gamesa, Holanda, Telcel, Sabritas, Alpura y Aeroméxico.

“Bimbo el arquetipo predominante es el de nostalgia, que nos hace recordar experiencias y sabemos que se rodea a través de este arquetipo. Liverpool desaparece del top 10 y llega al 16 en la lista, creo que es un indicador de la economía que el mexicano gasta en la primera necesidad y no en industrias como la retail. Cinépolis no participaba en el top 10 el años pasado y ahora llegó al tercer lugar, la meta era llegar a 6,000 salas en todo el mundo y las metas también cambiaron, la transformación no solo fue a nivel marca sino a nivel tecnológico con taquillas computarizadas”, agregó Rodríguez.

A nivel general la industria de tecnología y telecomunicaciones predominó con un promedio de coeficiente 55%, le siguió la industria de servicios financieros con 50.7% y en tercer lugar la industria de bienes de consumo con el 49.2%.

Lee: Estas marcas mexicanas han pegado aquí y tienen todo para triunfar fuera

“El reto es cómo cómo estas industrias que están en segundo y tercer lugar van a tener que adoptar componentes tecnológicos para esta a la altura de la industria de tecnología y comunicaciones”, puntualizó la consultora.

Por otro lado están las marcas preferidas de los millennials con el top 5: Apple, Google, Whatsapp, Paypal y Xbox; mientras que los centennials están más conectados con marcas que permiten expresar su personalidad como Nintendo, Takis, Instagram, Pepsi y Uber Eats.