Greta Thunberg llega por sorpresa a la cumbre climática en Madrid

Notimex.- La joven ambientalista Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid, procedente de Lisboa, y se presentó por sorpresa a la sede de la 25ª Conferencia de las Partes (COP25) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La presencia de la activista en el recinto ferial Ifema, donde tiene lugar la cumbre climática, no se esperaba sino hasta la próxima semana, sin embargo, arribó por sorpresa en una “decisión espontánea”, señalaron fuentes cercanas a Thunberg, de 16 años de edad.

Llamó la atención de las cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas y jóvenes ambientalistas de todo el mundo, que la escoltaron al lado de guardias de seguridad hasta el acceso del recinto ferial por “la zona verde”, el espacio abierto a la participación social.

Lee también: Nada ha cambiado tras un año de huelgas climáticas: Greta Thunberg

Greta, fundadora del movimiento Friday For Future, llegó a bordo de un vehículo eléctrico, recorrió brevemente las instalaciones y se trasladó a la “zona azul”, la más oficial de la cita, donde se sumó a una “sentada” reinvindicativa de jóvenes activistas, formaron un círculo cogidos de las manos y corearon cantos y consignas a favor del ambiente.

Su arribo a Madrid tuvo lugar esta mañana luego de un viaje de unas 10 horas en tren procedente de Lisboa, ciudad portuguesa donde atracó el martes pasado tras una travesía de 21 días por el Océano Atlántico en un catamarán.

“¡Logré colarme con éxito a Madrid esta mañana! No creo que nadie me haya visto… De todos modos, ¡es genial estar en España!”, escribió en su cuenta de la red social Twitter a su llegada, cuando toda la prensa la esperaba en la estación de Chamartín.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me…

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 6, 2019