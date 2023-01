Caja negra del convoy del Metro accidentado en Línea 3 fue encontrada en camioneta: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este jueves que una de las cajas negras del convoy del Metro de la Línea 3 que se accidentó el sábado 7 de enero fue encontrada en una camioneta por elementos de la Policía capitalina lo que reforzó su hipótesis respecto a que este sistema de transporte vive hechos “fuera de lo normal”.

“Les voy a platicar otra cosa, el día del accidente, que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del Metro, una de las cajas negras del Metro, tuvieron que, o más bien la encontraron, la Policía de Investigación, en una camioneta; ya habían sacado la caja negra”, reveló durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria capitalina afirmó que tras los sucesos del sábado donde una joven murió y 106 personas resultaron heridas, se han intensificado los incidentes en la red del sistema y ejemplificó que hoy se desalojó una estación, de la cual no dijo el nombre, de la Línea 3 por un incidente, además de una falla desconocida en la Línea 7.

“Lo que está pasando en el Metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se están desalojando una estación de la Línea 3 y que hubo un problema en la Línea 7, los usuarios del Metro, los habitantes de la Ciudad saben que esto no es normal lo que está pasando en el Metro”, dijo.

“Todo esto hace que la jefa de Gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del Metro, entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo, nosotros tenemos la obligación de proteger, entonces vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del Metro, que ya se hace desde hace tiempo”.

Tras el anuncio del despliegue de 6,060 elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (SCT), diversos usuarios y organizaciones criticaron esta decisión pues acusaron el avance de la militarización de la capital de la República.

No obstante, el presidente López Obrador asumió la responsabilidad de esta decisión y acusó que la oposición del país siempre va a buscar atacarlo por cualquier decisión crítica que emprenda su administración.

“Decirle a la gente que estamos actuando para que no haya ninguna desgracia, cuidar a la gente, que es lo más importante de todo, lo más importante de todo, la seguridad de la gente. De que no les va a gustar algunos, ya lo sabemos, no les gusta nada.

“Pero también hay una situación que no podemos negar, no es culpar a la cuestión política, de que pudiese ser por alguna negligencia, lo que está sucediendo en el Metro, no, no, no. Es evidente que hay un ambiente enrarecido en lo político, los medios, hay campañas, como nunca en la historia reciente en contra del gobierno”, agregó López Obrador.

