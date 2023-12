Hablar inglés es cada vez más importante en el trabajo, pero México es de los peor calificados de Latinoamérica

No es nuevo que el inglés es el idioma más hablado a nivel global, sin embargo, actualmente, en un mundo cada vez más globalizado y con interconexión de mercados laborales en el que se puede trabajar para una empresa de otro país sin salir del propio, es cada vez más importante tener conocimientos de inglés para destacar y crecer en el ámbito laboral. No obstante, y pese a su cercanía no solo geográfica sino cultural y económica con Estados Unidos, México es de los países peor calificados de América Latina en el dominio del inglés.

El índice de dominio del inglés de la plataforma Education First coloca a México en la posición 89 de 113 países rankeados, dentro de la categoría de dominio bajo, incluso por debajo de Brasil, Panamá, Colombia o Ecuador. Según el ranking, Argentina es el país latinoamericano mejor posicionado con el puesto 28 a nivel global, que le coloca dentro de la categoría de dominio alto del inglés. De hecho, según el más reciente Reporte de idiomas de Duolingo 2023, el país sudamericano es el quinto a nivel global en estudiar más inglés.

Education First destaca que “hablar inglés abre un mundo de oportunidades: más acceso a la información, un salario más alto, oportunidades educativas más variadas y una mayor independencia del mercado laboral local. La mayor parte de las personas que aprenden inglés adquieren los conocimientos básicos en centros de enseñanza formal. Por lo tanto, la desigualdad en el acceso a una buena enseñanza del inglés, al igual que otras deficiencias en el acceso a la educación, multiplica la desigualdad, frena el potencial y se hereda de una generación a otra”.

Es claro que el crecimiento profesional, hoy en día, puede estar condicionado a saber o no hablar y entender inglés. Y así lo dejan ver los datos del Reporte de Duolingo. El año pasado el inglés fue el idioma más estudiado dentro de la plataforma ocupando el puesto número 1 en 119 países. El top 5 de países que más estudian inglés dentro de la plataforma es: India, Alemania, Reino Unido, Brasil y Argentina.

El documento refiere que “los indios podrían estar especialmente motivados para aprender inglés en Duolingo debido a su creciente uso en las generaciones más jóvenes y lo importante que es el inglés para las oportunidades profesionales, incluso en el sector tecnológico emergente de la India y para los jóvenes que buscan oportunidades en el extranjero. Es probable que los alemanes también estén pensando en el valor del inglés para sus carreras y su potencial de ingresos”.

Reino Unido aparece en la lista de los países que más estudian inglés ya que, pese a ser el idioma nativo, el gobierno “requiere que los inmigrantes y los solicitantes de empleo aprendan inglés, pero el apoyo del gobierno para el aprendizaje de idiomas no está satisfaciendo la demanda”.

“El inglés también es importante para el avance profesional en América Latina, incluso en Brasil y Argentina. Por ejemplo, Argentina lidera América Latina en cuanto al nivel más alto de inglés, (…) En los últimos años, Brasil ha subido en los rankings de dominio del inglés, en parte debido a la importancia del inglés para el avance profesional”.

En ningún lugar se destaca el caso de México porque el país no está progresando en el dominio del idioma.

De hecho, Education First apunta que “en lo que respecta al inglés, América Latina es una región en pleno cambio. En la última década, el nivel de América Central ha mejorado más que el de cualquier otra región del mundo, y lo ha hecho a un ritmo medio de 6 puntos al año. El nivel de América del Sur también ha mejorado paulatinamente. Por otro lado, México ha experimentado un retroceso significativo y, junto a Argentina, lideran la caída mundial entre los jóvenes de entre 18 y 20 años desde 2015. En su conjunto, la región vio mermado el nivel de inglés de su población joven durante la pandemia, y aún no se ha recuperado”.

En su informe, Duolingo también menciona la importancia del inglés como una vía para el crecimiento profesional. “En muchas partes del mundo, el inglés es importante para tener éxito tanto a nivel económico como educativo, y nuestros usuarios en Asia están fuertemente comprometidos en apoyar su educación a través del aprendizaje del inglés. De hecho, gran parte de los usuarios que aprenden inglés en India (40%), Vietnam (50%) y China (54%) mencionan los estudios como su principal motivación para aprender idiomas. De nuestros mercados más grandes, quienes aprenden inglés en India son los que completan más lecciones a diario”.

Aunque el inglés es el idioma que predomina en los negocios, en la tecnología, la ciencia o la diplomacia, campos en los que México tiene un enorme potencial tras el boom del nearshoring, el país tiene un dominio de ese idioma que todavía deja mucho qué desear, algo que tiene que mejorar si quiere potenciar la oportunidad que trae consigo la relocalización de empresas y la cada vez más estrecha relación comercial con Estados Unidos.

