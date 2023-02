¿Hay cosas gratis en la vida?

Estamos en febrero, mes del amor y de la amistad ¿El amor es gratis? Decidí preguntárselo a Don Google. El primer resultado que me apreció dice que “una de las principales características del amor es que es gratuito. No se paga, no se cobra, es gratis y es esta característica la que le da un valor incalculable al amar.” Más adelante otro resultado comentaba que “lo caro es el mantenimiento”, ¡que risa me dio!

Bueno, resulta que las palabras “amor” y “gratis” también están relacionadas a Buró de Crédito. Empecemos por el amor; resulta que estudios en Estados Unidos han demostrado que la mayoría de los solteros, tanto hombres como mujeres, consideran muy importante que una posible pareja tenga un buen Reporte de Crédito que se traduce también en tener un score crediticio alto. De hecho, a mayor puntaje de score mayores probabilidades tiene una persona de dejar la soltería en los próximos 12 meses. Estudios adicionales explican esta lógica: como parte de los criterios para iniciar una relación las personas allá están buscando parejas financieramente estables y responsables que puedan obtener fácilmente acceso a un departamento o a una casa; nadie quiere vivir con los suegros.

Estudios en ese país también revelan que si ambos integrantes tienen un buen score mayores son las probabilidades de permanecer juntos en pareja. Tienes su lógica, pues no habrá discusiones sobre adeudos por haber manejado bien los créditos. Checa este dato: si la diferencia entre scores es de 66 puntos o más, hay 24% de probabilidades de que haya un rompimiento en los próximos dos a cuatro años y si sientes que ya la libraste pues todavía queda un 12% de probabilidades de que eso suceda al quinto o sexto año.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En México el score se llama Mi Score y se puede pedir junto con el Reporte de Crédito Especial. La puntuación de Mi Score va de los 400 a 850 puntos. A mayor puntuación mejor es historial crediticio, es decir, es una persona de menor el riesgo. Una puntuación baja indica, obviamente, lo contrario. Un Mi Score atractivo comienza en los 650 puntos; idealmente hay que logar tener más. Y aquí comienza el tema de lo gratis. Para ayudarte a subir tu puntuación Mi Score, Buró de Crédito tiene una herramienta gratuita en su página web www.burodecredito.com.mx que se llama Tu Asesor que te da consejos de que acciones tomar para mejorar el Reporte de Crédito y así también subir tu puntuación Mi Score.

Otras cosas gratis que puedes encontrar ahí son: tu Reporte de Crédito Especial (gratis una vez cada 12 meses); Reclamaciones sobre el contenido de tu reporte son dos gratis al año; la herramienta gratuita Alértame que te notifica por mail sobre cambios y consultas hechas a tu Reporte de Crédito. ¿Quieres más? Claro que sí; también esta Bloqueo que te permite bloquear y desbloquear el acceso de los otorgantes de Crédito a tu Reporte de Crédito y, finalmente, si quieres saber quién si quiere contigo –en el caso específico de conocer qué instituciones estarían interesadas en darte un crédito personal o en forma de tarjeta- utiliza Acredita-T.

Bueno, pues aquí termina mi colaboración por hoy; voy de volada a poner la foto de Mi Score en mi Tinder a ver si ahora si ya salgo de la soltería y paso enseguida a activar mis servicios gratis en Buró de Crédito. ¡Hasta la próxima!

Contacto:

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.