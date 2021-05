‘Hay todavía mucha demanda insatisfecha’: gerente de HBO Max

A la carrera por el futuro del entretenimiento llega HBO Max, la plataforma de video en streaming de Warner Media, que un año atrás se lanzó en Estados Unidos y que el próximo 29 de junio estará disponible en América Latina aglutinando las series y películas de HBO, Warner Bros, Max Originals, DC y Cartoon Network.

“Hay todavía mucha demanda que está insatisfecha, hay mucha gente que no está accediendo a este tipo de servicios, todavía hay mucho contenido de HBO que los latinoamericanos no han podido disfrutar y que nosotros estamos trayendo”, dijo a Forbes el gerente de HBO Max para América Latina y el Caribe Luis Durán, en una entrevista. “No llegamos en un contexto de saturación, llegamos en un contexto donde hay una demanda de estos servicios”.

Lo cierto es que HBO Max tiene un largo camino para atrapar a Netflix y Amazon Prime Video que en los últimos años han acumulado millones de suscriptores digitales en la región, en donde ya están funcionando plataformas como Disney+, AppleTV+, Paramount+ y Universal+.

Pero tampoco es que les toque arrancar desde cero. HBO tiene una robusta base de usuarios de la suscripción tradicional de cable que tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional y de HBO GO que migrarán a la nueva plataforma. “Va a ser una transición sencilla, la suscripción se va a migrar”, comenta Durán.

Habrá dos tipos de planes, el plan Estándar que dará acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descarga de contenido y en alta definición y algunos títulos en 4K, y el plan Móvil, que dará acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada.

El plan Estándar costará mensualmente 149 pesos mexicanos en México, 19.900 pesos colombianos en Colombia y 9.600 pesos chilenos en Chile. El móvil costará 99 pesos mexicanos en México, 13.900 pesos colombianos en Colombia y 4.900 pesos chilenos en Chile.

“Nosotros creemos que haciendo las cosas correctas, trabajando en una propuesta de valor competitiva para que los consumidores vengan y sea super fácil suscribirse, ahí es donde nos estamos enfocando”, sostiene Durán.

La poderosa oferta de contenido de HBO Max

El principal diferenciador de HBO Max será que estrenarán las películas de Warner Bros 35 días después que se hayan estrenado en cines de cada país. Algo diferente a la controversial estrategia que funcionó a HBO Max en Estados Unidos para acelerar el reclutamiento de usuarios estrenando en la plataforma los mismos días que en cine.

“Esa fue una respuesta a un tiempo concreto por la pandemia, lo de Estados unidos no tiene que ver nada con nosotros en muchas dimensiones”, aclara Durán. “De igual forma termina siendo revolucionario, 35 días pasan muy rápido”.

Es así como este año tendrán disponible el musical En el Barrio, de Lin-Manuel Miranda; Space Jam: una nueva era, protagonizada por Lebron James, El escuadrón suicida, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; Dune, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas. También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la premiada Judas y el mesías negro y Godzilla vs. Kong.

La oferta tendrá títulos icónicos como Friends, The Big Bang Theory, Los Sopranos, Game of Thrones y Sex and The City. Así mismo, llegarán estrenos inéditos como el reencuentro de Friends, The Flight Attendant y la docuserie de Nicki Minaj.

Franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix, El Mago de Oz, Casablanca, Cantando Bajo La Lluvia también serán parte de la plataforma, junto a títulos del universo DC como la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Superman & Lois y Guasón. Entre tanto, para los niños estará el catálogo de Cartoon Network.

“Cada persona es diferente”, comenta Durán al preguntarle cuál cree que será la gran apuesta. Sin embargo el está expectante de las transmisiones en vivo de la Champions League, la competencia de fútbol para la que HBO Max obtuvo los derechos en México y Brasil. “Nuestro jefe de ingeniería ha dado vueltas a ese proyecto, fue difícil adquirir ese contenido porque hay muchos postores, vamos a estar produciendo con comentaristas propios y los consumidores van a tener una experiencia fantástica”.

Por otra parte, habrá una sección de producciones originales latinoamericanas. “Vamos a estar multiplicando el contenido”, concreta Durán.

En Estados Unidos HBO y HBO Max juntas atrajeron 44,2 millones de suscriptores nacionales en el primer trimestre del año, un 34% más que hace un año. Solo el servicio de transmisión ha agregado 11.1 millones de suscriptores desde su lanzamiento un año atrás, incluidos 2.7 millones desde enero.

