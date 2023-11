A sus siete años, Bruses encontró en la música y la escritura sus principales herramientas para sobrevivir. Y Tijuana fue el territorio fronterizo que le permitió acceder a canciones en español e inglés, las cuales examinó de forma minuciosa, con el empeño de ser la mejor escritora a partir de lo que percibían sus sentidos.

“Me iba mejor estudiando la música, que estudiando en la escuela… Nunca fui buena en la escuela. ¿Qué te puedo decir? Tijuana absorbía toda mi energía de ser libre”, dice Bruses, quien descubrió la cultura del punk directamente en las calles.

Bruses nació el 12 de enero de 1998, en Tijuana, Baja California. Es hija única y la mayor parte de niñez abrazó la soledad, ya que sus padres pertenecían a la clase trabajadora y sus actividades no les permitían estar cerca de Bru, como la llaman cariñosamente.

“Siempre tuve problemas para hacer conexiones humanas y tener amigos. Entonces, la mayor parte del tiempo la pasaba sola en mi cuarto… y a partir de los ocho años, me fueron diagnosticando varias cosas de enfermedades mentales”, dice Bruses.

La necesidad de gritar ideas que provenían de la mente y el corazón, así como la libertad de expresión a través del arte de la escena punk en Tijuana, llevaron a la cantautora a volcar sus pasiones en la música.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Mexican Power: Bruses es contundente, “la música a mí me salvó”

Entre los nueve y 15 años, la joven mexicana encontró a Bruses como un proyecto que aún no arrancaba, pero que ya tenía una ubicación geográfica y su propia personalidad, la cual sería modelada en los siguientes años.

“La música a mí me salvó y llegó de una raíz de amor propio. Tuve que rascarle y encontrar formas de salvarme la vida múltiples veces, sin ayuda profesional; creo que, al final, una intención tan pura y tan cero mal intencionada rebota y deja tintes de amor en otros lados”, dice la creadora, quien sabe que las generaciones más jóvenes son su público.

“Mi especialidad es sobrepensar las cosas y empecé a sobrepensar lo que estaba pasando [con las nuevas generaciones que le siguen] y dije: ‘Claro’. Yo necesitaba una persona que me cantara o me gritara o me dijera estas cosas en la cultura popular y la cultura de internet”, dice la artista.

En 2019, Bruses comenzó a publicar videos de sus canciones en TikTok y conectó con los usuarios de las redes sociales con temas como “Dueles”, que, en 2021, alcanzó 24 millones de vistas en la plataforma de Spotify.

Bruses fue nominada a “Mejor Álbum Pop Rock” con Monstruos, y “Mejor Canción Pop Rock”, por su tema “¿Qué voy a hacer conmigo”, al lado de Elsa y Elmar en los Latin Grammys de 2022. En la actualidad, está nomnada a los Latin Grammys 2023, por “Mejor Canción Pop Rock”, con “Señorita Revolución”.

Bruses ha cruzado las fronteras de la música y tiene una necesidad de encontrar algo y revelarlo a aquellas personas que sobreviven escuchando su música. “Siento que, en mis existencialismos, me hacía falta encontrar a los míos, porque batallé mucho de chiquita para encajar en un molde […] Al final, caemos en donde tenemos que caer, y el hecho de que yo, gracias a la música, encontrara a mi comunidad, a mi gente, a la gente que piensa igual que yo, es un regalo gigante del universo”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México