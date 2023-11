Mexican power en la industria musical: con el hip hop ‘me di cuenta del poder de la palabra’, dice Alemán

Desde niño, el corazón de Alemán latía con más fuerza cuando escuchaba hip hop. El primer gran acercamiento que tuvo con este ritmo fue gracias a su papá, a quien también le gustaba bailar break dance. “Yo, desde morrito, lo veía… y oía esa música. El hip hop se me quedó. O sea, escuchaba rock, y todo bien, pero escuchaba ese ritmo y me prendía siempre”, dice Alemán, quien, en 2022, fue el cuarto artista de hip hop mexicano con más streams en Spotify.

También fue su papá quien lo llevó a su primer show de rap, cuando tenía 14 años: “Iba en primero de secundaria […] Y me llevó a mi primer RPA, y miré una batalla de rap. Recuerdo que ahí fue cuando acabó de flecharme […] Me di cuenta del poder de la palabra. Eso fue lo que me encantó; el discurso, el speech. No tienes ningún instrumento, no tienes nada, sólo tu boca, tu persona, tu conocimiento”.

La apuesta que hizo este gran artista a favor de su pasión ya lo llevó, en 2018, a realizar una gira por Europa con su álbum Eclipse. También ha formado parte del line-up de festivales como Lollapalooza Chile, y del Buenos Aires Trap, en Argentina. ¿Es profeta en su tierra? Por supuesto, fue el primer rapero mexicano en presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 180,000 personas.

El ascenso no ha sido fácil. Alemán también se enfrentó a la incredulidad de la industria y a la de su propia familia: “Yo se lo contaba a mi familia, y se reían. Mis tíos […], yo llegaba a las fiestas y decían: ‘Nuestro sobrino, el que se cree rapero’. Decían: ‘Este güey se cree Eminem’”, recuerda con una sonrisa.

Alemán encaró varios retos. Él confiesa que en aquellos años (primera década de los 2000) era difícil crearse una imagen de rapero, porque puede relacionarse con un contexto de violencia. Sin embargo, dice, existía el “under” (el underground, ese ámbito artístico no masificado, “poco comercial”): “Yo hacía fiestas a las que metía 300 personas. Y en un fin de semana, ya sacar 5,000 pesos, 10,000 pesos, mis 500 dólares por una tocada… Yo ya con eso la había hecho”, recuerda, ahora con una sonrisa inmensa.

Alemán, cantante 07 de octubre 2023 Foto: © Fernando Luna Arce

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Mexican Power: con el hip hop ‘me di cuenta del poder de la palabra’, dice Alemán

Hubo dos momentos reveladores para él, que le indicaron que el camino elegido era el correcto. El primero fue cuando la gente le comenzó a pedir fotos en la calle y lo saludaban. ¿El segundo? Un video que subió a YouTube: “Recuerdo el momento en el que saqué una canción que se llama ‘Ya te la sabes’, [e hicimos] un video equis. Lo grabé en 10 minutos; lo grabamos cuando fuimos a dar una vuelta en los skates con los compas a la playa. Grabé y, ¡pum!, 50 millones [de views] Y súper rápido. Dije: ‘Aquí algo está pasando’”.

Sin embargo, Alemán aún no tenía una estructura de negocio; y pasó algún tiempo para crearla. “No tenía conocimiento de las ganancias que se generaban en los shows. No me metía. Estaba en el estudio haciendo rap y no veía los números de YouTube. Pero ése fue el detonante. Dije: ‘A ver, necesito empaparme y tener conocimiento de la industria’”.

Este momento marcaría un antes y un después en la carrera de Alemán, porque creó una estructura de negocio que pudiera respaldar su talento y su crecimiento: “Ya no puedes ser desmadroso; tienes que estar presentable, levantarte a tal hora, atender entrevistas, ir al estudio; ahora, video. No rajarse, no llorar, porque esto quería”.

La innovación, la creatividad y la pasión de Alemán no conoce límites. Su carácter y decisión lo llevaron a participar en el soundtrack oficial de la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, con la canción “Pantera”. Hasta hoy, “Rucón” es su fenómeno viral más grande: tiene más de 183 millones de streams.

En 2020, se convirtió en uno de los primeros artistas hispanohablantes en lanzar una colaboración con el rapero Snoop Doggy Dogg.

¿Sus cinco mercados más importantes? Estados Unidos, Argentina, España, Chile y Colombia. La lista de logros puede seguir.

El talento de este creativo, quien también estudió ingeniería en Gestión Empresarial, lo llevó a crear la marca Hip Hop Deporte (como un proyecto de la preparatoria). La marca vende ropa y accesorios alusivos al rap. Éste, que empezó como un emprendimiento escolar, hoy tiene un punto de venta físico, venta en línea y está por desarrollar una línea exclusiva para las más de 1,700 tiendas Coppel: “Es algo impresionante. Vamos a tener que abrir una fábrica […] Son demasiadas unidades [las que le solicitarán]”. Así es el poder de la palabra para este mexicano.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México