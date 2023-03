HBO Max sube su precio en México, ¿cuánto pagarás ahora?

HBO Max, servicio de streaming que ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a series como Euphoria y recientemente The Last of Us, subirá el precio de su suscripción en México de 149 pesos al mes a 179 pesos al mes, un aumento de 20.1%.

Quienes accedieron a la promoción del 50% de descuento mantendrán sus condiciones actuales de precio, lo que significa que en lugar del precio promocional de 74.50 pesos ahora pagarán 89.50 pesos. Esto marca el primer aumento de precio para el plan mensual de HBO Max en México desde que se introdujo en junio de 2021. Estas nuevas condiciones comenzarán a aplicarse a partir del 30 de marzo de 2023.

A pesar de la posible desilusión entre muchos usuarios, el motivo de la subida de precios es justificable. HBO Max ha realizado importantes inversiones para desarrollar nuevos contenidos y adquirir los derechos de títulos populares, gastos que repercuten al consumidor. De acuerdo con The New Yorker, la primera temporada de The Last of Us costó hasta 100 millones de dólares, mientras que la primera temporada de la serie de House of the Dragon significó una inversión de 200 millones de dólares.

En abril de 2022, Discovery cerró un acuerdo de 43,000 millones de dólares para fusionarse con Warner Media de AT&T, en una operación que puso los servicios de streaming HBO Max y Discovery+ bajo el control de la recién creada Warner Bros. Discovery.

HBO Max, casa de series como White Lotus y Game of Thrones, en conjunto con Discovery+, sumaron 1.1 millones de suscriptores en el cuarto trimestre para terminar 2022 con un total de 96.1 millones en todo el mundo.

Mientras que HBO Max ha aumentado sus precios de suscripción, Netflix los ha reducido en algunas regiones. Este mismo mes, Netflix anunció una reducción de precios en más de 100 regiones, como Venezuela, Ecuador, Indonesia, Malasia, Libia e Irán. Este movimiento es un evidente intento de competir con otros servicios de streaming en estos mercados y atraer a más usuarios. Aún no se ha informado si esta reducción de precios se extenderá a México.

