Hispanos emprendiendo en Estados Unidos, ¿es el mejor momento?

Desde hace varios años, Estados Unidos recibe la mayor cantidad de migrantes del mundo. Personas de diferentes países y continentes deciden viajar a este país y emprender en la búsqueda de una nueva vida. Elizabeth De la Cruz, influencer y empresaria hispana, conoce por experiencia el camino de los emprendedores en dicho país.

Según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos en 2019, para el año 2060 los latinos e hispanos representarán cerca del 30% de la población de USA. Esta cantidad de personas se traduce generalmente en emprendedores y una importante fuerza laboral y de consumo del país.

A pesar de que inicialmente la mayoría de la comunidad latina o hispana se limitaba al trabajo y consumo, han evolucionado a ser una contribución al incremento de empleo y de la economía del país a través de sus emprendimientos. A la fecha, se puede considerar que esta comunidad de emprendedores son uno de los grupos con mayor crecimiento en el país.

La empresaria Elizabeth De la Cruz aconseja a los emprendedores

En opiniones de emprendedores que han tenido éxito con su plan de negocio, hay varios errores comunes que los hispanos cometen al emprender en USA. Al respecto, Elizabeth De la Cruz menciona 5 de ellos: utilizar solo recursos propios, no capacitarse, no asesorarse, no hacer una planificación fiscal y no invertir apropiadamente en marketing.

Por lo general, los emprendedores inician con mucho entusiasmo y conocimiento sobre la actividad de su empresa, pero es preciso aprender sobre conocimientos básicos de modelos de negocio, contabilidad, marco legal y fiscal, marketing y liderazgo. Asimismo, De la Cruz expresa que los emprendedores deben arriesgarse y buscar asesoría antes de iniciar el emprendimiento porque esto ayudará a reducir el grado de incertidumbre o riesgo al momento de iniciar un negocio.

“Es frecuente que se tenga la creencia de que para tener éxito en el mundo de los negocios es suficiente con conocer la actividad principal de tu negocio, pero la realidad es que estas aptitudes solo te ayudarán a mantener el negocio por un tiempo”, indica la empresaria, destacando que para crecer profesionalmente se debe aprender, entender y aplicar conceptos y acciones para escalar en un país con tanta competencia.

La planificación fiscal es otro detalle que la empresaria considera algo oportuno, ya que dependiendo de la estructura legal de la empresa se pueden reducir –o no– las responsabilidades personales y pagar menos impuestos. Por experiencia, la empresaria explica que pagar los impuestos puede servir de aval al momento de solicitar un apalancamiento financiero o crédito a una entidad bancaria.

De la Cruz es empresaria y fundadora de una compañía de seguros con 5 años de éxito en Estados Unidos, y considera que tener aspiraciones y deseos de superarse son parte de la ecuación para emprender y tener éxito.

“Ningún emprendimiento es fácil, pero si tienes determinación, consistencia, enfoque y sobre todo un por qué, lo puedes lograr. (Emprender) No fue fácil, tuve que manejar por horas a diario, tocar puertas, entregar flyers y soportar muchas veces respuestas groseras. Pero eso me hizo más fuerte”, concluye Elizabeth De la Cruz.