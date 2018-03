Hollywood es señalado (otra vez) por acoso sexual

Reuters. – El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la organización que entrega los premios Oscar, fue acusado de conducta sexual inapropiada, reportaron medios de prensa el viernes.

Citando a fuentes que no identificaron, The Hollywood Reporter y Variety informaron que la Academia había recibido tres reclamos de acoso sexual contra John Bailey el miércoles y que inició una investigación. No ofrecieron más detalles.

Ni la Academia ni el representante de Bailey respondieron a solicitudes de comentarios.

Bailey, de 75 años, director de cine y de fotografía, fue elegido presidente de la Academia en agosto de 2017.

El reporte de Variety se difundió dos semanas después de la ceremonia anual de los premios Oscar, en la que el asunto fue clave.

Decenas de hombres poderosos han sido despedidos o han renunciado a sus trabajos en la política, los medios de comunicación, el entretenimiento y los negocios por acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluido el magnate de Hollywood Harvey Weinstein.

