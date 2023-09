Panista Homero Niño de Rivera plantea limitar acceso a San Pedro Garza García: ‘lo siento, pero ya no cabemos’

San Pedro Garza García, uno de los 51 municipios de Nuevo León, es considerado como una de las ciudades más ricas en toda América Latina. Su gobierno se renovará con las elecciones de junio de 2024, por lo que algunos políticos ya alzaron la mano y entre ellos está el panista Homero Niño de Rivera, quien planteó limitar el acceso a esta zona porque —enfatizó— “ya no cabemos”.

En entrevista con Forbes México, el regio —quien ha estado en cargos del gobierno federal con Vicente Fox y Felipe Calderón, así como en puestos a nivel local— explicó que uno de los principales problemas que vive el municipio y que afectó su Índice de Desarrollo Urbano es la movilidad, pues detalló que a diario entran 300 mil vehículos y a ellos se suman los 150 mil autos de los habitantes de esta localidad.

“Se tiene que arreglar con un plan integral de movilidad, pero como lo han hecho todos los down town de las ciudades principales del mundo: tienes que controlar el acceso de esos 300 mil vehículos al municipio. Lo siento mucho, pero ya no cabemos y estamos perdiendo calidad de vida y mal medio ambiente. La única manera de resolverlo es que no entren tantos vehículos”, dijo el panista.

Homero Niño de Rivera, político y autor del libro “Agenda de Ciudad, San Pedro Garza García. 24 de agosto 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez.

El político -quien aspira a la presidencia municipal- comentó que este tipo de estrategias ya se realizan en principales ciudades, como en Londres, Madrid , Chicago y Roma, en las cuales funcionó y pudieron regular la movilidad.

Ejemplificó: “‘Aquí en este acceso, a esta hora, no hay paso, dale por allá’ o ‘en este acceso, estos dos carriles son para vehículos que traigan dos o tres personas adentro’ o ‘si vienes tu solo, dale por aquí, pero hay una fila de una hora y media’”.

El exsecretario del Ayuntamiento de San Pedro y exdiputado federal mencionó que después de ordenar el acceso a San Pedro Garza García —al establecer horarios, vías y formas de entrada— el gobierno local debe dar opciones en transporte público.

Niño de Rivera dijo que una posibilidad es construir estacionamientos a las periferias del municipio, en donde los visitantes puedan dejar sus vehículos para después tomar el transporte público; esta es una de las propuestas que hace el político en su libro “Agenda de Ciudad”, el cual presentó hace unos meses.

“Estos estacionamientos se convierten en polos de desarrollo comercial, centros donde la gente convive, termina siendo pequeñas plazas comerciales con estacionamiento, y desde ahí ya puedes establecer hacia puntos distinto es transporte”, mencionó.

Dicho libro también plantea una forma de gobierno en San Pedro Garza García, una en el que al ciudadano se le ve como cliente y en donde las acciones que se realicen desde la administración pública se hagan en conjunto con los ciudadanos y el sector privado; además, que se incluya la tecnología para eficientar los servicios públicos. Por ello, propuso la creación de un Laboratorio de Innovación Gubernamental.

“Lo que priorizaría en ese laboratorio es la creación de tecnología para uso del servicio público, de la ciudadanía, para mejorar nuestra comunidad, como cámaras con inteligencia artificial que ayuden a medir el trafico, la seguridad, medio ambiente, que ayuden a movilidad”, afirmó Niño de Rivera.

