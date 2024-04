Preocupa propuesta de uso de ahorros para alimentar fondo de pensiones: IMCO

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se dijo preocupado por el uso de recursos privados para crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciativa presentada por diputados de Morena, que apoya el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de garantizar una pensión de 100% del último salario para trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización en el IMSS, que en 2023 fue de 16 mil 777.78 pesos al mes.

De acuerdo con la iniciativa, el Fondo de Pensiones para el Bienestar sería un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, donde el Banco de México actuaría como fiduciario y que se alimentaría con recursos de los trabajadores que no hayan cobrado su pensión y que tengan más de 70 años.

Para ello, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) deberán transferir los recursos de las subcuentas al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, con la debida notificación de cada traspaso; en el caso de los trabajadores del Estado, aplicaría para trabajadores con más de 75 años.

“Hay dos cosas que me preocupan, me parece que vamos a revolver recursos privados con los del Estado, eso no me parece bien, esa parte me parece confiscatoria. La segunda parte es que no está bien hecho, hay muchas cosas huecas, como el que no tenemos un estimado actuarial de cuánto va a costar esto en el largo plazo”, señaló la directora general del IMCO, Valeria Moy.

En entrevista con Forbes México, aclaró que no se opone a que se otorguen pensiones dignas, pues es elemental tener recursos para vivir dignamente, “no lo discuto ni un segundo”, pero consideró que se tiene que hacer responsablemente y tomar en cuenta que la pirámide poblacional se está invirtiendo.

Valeria Moy explicó que la iniciativa de Morena no es un tema sorpresa, pero sí delicado, pues ya se había anticipado en las reformas del Ejecutivo que se plantearon a inicios de febrero pasado, cuando se habló de garantizar pensiones, pero la interrogante fue de dónde iban a salir los recursos, pues si bien se comentó que saldrían del Instituto para Robarle al Pueblo lo Robado y de fondos inactivos, hay que explicar que es “inactivo”.

En este sentido, apuntó, al hablar de recursos inactivos, ahora se plantea que serán aquéllos que están en las Afores de personas que no han reclamado su pensión y que ya llegan a 70 ó 75 años, pero el punto importante es que son fuentes privadas que tienen beneficiarios que los pueden reclamar, aunado a que habrá personas de esa edad que aún sigan laborando.

La directiva del IMCO señaló que si bien el derecho de los trabajadores a estos recursos es imprescriptible, lo que implica que en cualquier momento se pueden reclamar y el fondo los tendrá que regresar, “sí me parece extraño pasar recursos privados al fondo del Estado porque son contribuciones que hace el trabajador, esa es la parte que a mí no me gusta porque empezamos a revolver y los primeros pasos no sé si abren la puerta a otras cosas”, dijo.

A esto se suma, agregó Moy, que los recursos nunca serán suficientes y si bien pueden alcanzar para un año, el tema de las pensiones es de largo plazo, cuya obligación va a crecer por la pirámide poblacional que se está invirtiendo, “ni siquiera sabemos para cuándo va a alcanzar”, advirtió.

